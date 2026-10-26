Fudbal

Bešiktaš slavio, Vlahovića neće gol! (VIDEO)

С.С.

26. 10. 2026. u 19:27

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Srpski reprezentativac propustio nekoliko prilika protiv Bašahšehira.

Бешикташ славио, Влаховића неће гол! (ВИДЕО)

Credit: Ahmet Serdar Eser / AFP / Profimedia

Fudbaleri Bešiktaša savladali su Bašahšehir rezultatom 2:0 (0:0) u 9. kolu Superlige Turske.

Za domaćina je ceo meč odigrao reprezentativac Srbije, Dušan Vlahović, ali se napadaču crno-belih iz Istanbula nije dalo da postigne gol u ovom duelu.

Najbliži tome bio je u 17. minutu, kada je zahvatio loptu glavom, koja je završila na prečki gostujućeg golmana.

Kada već nije bio strelac, Vlahović je na drugi način doprineo pobedi svog tima. Učinio je to asistencijom kod vodećeg gola, rezervisti Hjonu Gjuu Ohu, isti igrač je pobegao defanzivcima gostiju i smestio loptu u mrežu za 1:0.

Samo tri minuta kasnije, još jednom se na sceni našao Srbin i ponovo nije imao sreće da se njegovo ime nađe na semaforu u listi strelaca.

Koliko je sjajan bio na terenu Dušan Vlahović, svedoči činjenica da je čak šest šuteva uputuio ka golu Bašahšehira. Konačan rezultat postavio je Žunior Olaitan - 2:0.

Rival Crvene zvezde u poslednjem kolu Lige konferencije, ekipa Trabzona, u spektakularnoj goleadi trijumfovala je na gostovanju Rizeu - 4:3.

Foto Tanjug/AP Photo/Khalil Hamra

Domaći su vodili na poluvremenu (2:0), ali su gosti sa tri pogotka u nastavku uspeli da preokrenu rezultat u svoju korist.

TURSKA – 9. KOLO

Petak

Alanja – Kodžaeli 1:2 (0:2)

/Ruan 52 – Kutlu 27, Baku 42/

Subota

Ejup – Kasimpaša 0:1 (0:1)
/Benedičak 37/

Gazijantep – Erzurum 1:3 (0:0)
/Čalhanoglu 71 – Kardoso 53, Geršalu 64, Điorbelidže 90+5/

Samsun – Amed 1:2 (1:0)
/Tomason 21 – Orban 73pen, Saba 84/

Nedelja

Konja – Genčlerbirligi 2:0 (1:0)
/Avazim 43, 56/

Geztepe – Čorum 2:0 (2:0)
/Antunes 3, Žuan 38/

Ponedeljak

Bešiktaš - Bašakšehir 2:0 (0:0)
/Oh 76, Olaitan 89/

Rize - Trabzon 3:4 (2:0)

/Boreli 12, 32, Laci 68 - Kabasakal 49, Šimšir 51, Frankulino 57, 83/

Galatasaraj - Fenerbahče (u toku)

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