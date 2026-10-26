Bešiktaš slavio, Vlahovića neće gol! (VIDEO)

Srpski reprezentativac propustio nekoliko prilika protiv Bašahšehira.

Credit: Ahmet Serdar Eser / AFP / Profimedia

Fudbaleri Bešiktaša savladali su Bašahšehir rezultatom 2:0 (0:0) u 9. kolu Superlige Turske.

Za domaćina je ceo meč odigrao reprezentativac Srbije, Dušan Vlahović, ali se napadaču crno-belih iz Istanbula nije dalo da postigne gol u ovom duelu.

Najbliži tome bio je u 17. minutu, kada je zahvatio loptu glavom, koja je završila na prečki gostujućeg golmana.

Vlahovic inanılmaz gol kaçırdı... #BJKvBFK https://t.co/KvzV5HRWdD — 442 Fener (@442fener) October 26, 2026

Kada već nije bio strelac, Vlahović je na drugi način doprineo pobedi svog tima. Učinio je to asistencijom kod vodećeg gola, rezervisti Hjonu Gjuu Ohu, isti igrač je pobegao defanzivcima gostiju i smestio loptu u mrežu za 1:0.

ilk yarıda Beşiktaş’ın önündeki temel sorun, yakaladığı fırsatları yanlış final tercihleriyle harcamasıydı. İkinci yarıda ise yine italiano’nun oyuna dokunuşuyla hücumun yapısı değişti. poku’nun sağdan genişlik vermesi, olaitan’ın zaman zaman sol çizgiye yaklaşması ve trossard’ın iç koridorda daha merkezi konumlanması, Beşiktaş’ın hücum yerleşimini daha dengeli hâle getirdi. oh’un oyuna girişiyle ön alan hareketliliği ve ceza sahası içindeki koşu çeşitliliği de arttı. ilk gol bu değişimin güzel bir örneğiydi. agbadou’nun uzun pasında vlahovic, hareketiyle bir savunmacıyı da beraberinde sürükleyerek oh’a bire bir eşleşme ve boş alan yarattı. oh da hava topu mücadelesine girmek yerine bu boşluğu değerlendirip golü buldu. burada gol kadar değerli olan, vlahovic’in topsuz hareketiydi. olaitan’ın bitiricilik ve şut kalitesindeki gelişimi de ayrıca dikkat çekici. bence bu maçın en önemli taktiksel çıkarımı, vlahovic ve oh’un birbirlerinin alternatifi olmak zorunda olmadıkları. özellikle kapalı savunmalara karşı iki oyuncunun birlikte kullanılması, Beşiktaş’ın hücumuna farklı çözümler kazandırabilir. italiano’nun ikinci yarıdaki dokunuşu, yalnızca oyuncu değişikliği değil, sahadaki alan paylaşımını ve hücum ilişkilerini değiştiren bir hamleydi. https://t.co/9VpgBBTHfp — Sergen Küçük (@srgn_kck) October 26, 2026

Samo tri minuta kasnije, još jednom se na sceni našao Srbin i ponovo nije imao sreće da se njegovo ime nađe na semaforu u listi strelaca.

Koliko je sjajan bio na terenu Dušan Vlahović, svedoči činjenica da je čak šest šuteva uputuio ka golu Bašahšehira. Konačan rezultat postavio je Žunior Olaitan - 2:0.

Evimizde 3 puan bizim. 💪🦅 BJK 2-0 İBFK https://t.co/7DgBenrmz9 — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 26, 2026

Rival Crvene zvezde u poslednjem kolu Lige konferencije, ekipa Trabzona, u spektakularnoj goleadi trijumfovala je na gostovanju Rizeu - 4:3.

Foto Tanjug/AP Photo/Khalil Hamra

Domaći su vodili na poluvremenu (2:0), ali su gosti sa tri pogotka u nastavku uspeli da preokrenu rezultat u svoju korist.

TURSKA – 9. KOLO

Petak

Alanja – Kodžaeli 1:2 (0:2)



Subota

Ejup – Kasimpaša 0:1 (0:1)

/Benedičak 37/

Gazijantep – Erzurum 1:3 (0:0)

/Čalhanoglu 71 – Kardoso 53, Geršalu 64, Điorbelidže 90+5/

Samsun – Amed 1:2 (1:0)

/Tomason 21 – Orban 73pen, Saba 84/

Nedelja

Konja – Genčlerbirligi 2:0 (1:0)

/Avazim 43, 56/

Geztepe – Čorum 2:0 (2:0)

/Antunes 3, Žuan 38/

Ponedeljak

Bešiktaš - Bašakšehir 2:0 (0:0)

/Oh 76, Olaitan 89/

Rize - Trabzon 3:4 (2:0)



Galatasaraj - Fenerbahče (u toku)

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