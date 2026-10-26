VUČIĆ OŠTRO O UPADU NA INFORMER: Bezumni napadi na ljude moraju da prestanu!

LIDER opozicije Aleksandar Vučić oglasio se povodom upada u prostorije televizije Informer.

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- Poštovani građani, večeras smo pratili nasilje bez presedana. Monstruozno nasilje, upad u Informer, napad na slobodu izražavanja, slobodu javne reči, slobodu novinarstva. Zanimljivo je da niko ne sme da kaže reč o tome. Ćuti i EU, ćuti svi, ćute mnoga novinarska udruženja, mnogi kolege novinari, pošto verovatno imaju prava da se iživljavaju nad Draganom Vučićevićem. Da smo mi to uradili sa N1 ili Novom S koji su deset puta govorili groznije stvari od bilo čega što je Vučićević govorio o blokaderima, bili bi smo najgori nasilnici, diktatori, autokrate ko zna šta sve. Međutim ovde ima nešto mnogo opasnije.

Naglasio je Srbija ima posla sa opasnim ljudima koji bi voleli da ih se svi plaše.

- Dragan J. Vučićević je pozvao prvog na blokaderskoj listi Iliju Srdanovića i pitao hoće li da mu pomogne. Hoće li da zamoli ljude da izađu napolje? On to nije želeo da učini. Imamo posla sa opasnim, neodgovornim ljudima. Mi imamo posla sa ljudima koji misle da svi moraju da ih se plaše, a ne da sa ljudima razgovaraju. Grdno su se prevarili. Postoje ljudi koji su kroz sve ovo prošli 2000. godine i nimalo ih se ne plašimo. Suprotstavimo ćemo im se na svakom mestu čuvajući lični i fizički integritet. Ovo vam pokazuje koliko je samo malo bilo potrebno. Jedan dan i to trenutka kada smo priznali, čestitali što oni nisu za 14 godina uradili ni za jedne izbore, a gubili su ih i sa milion i po glasova razlike. Dakle, jedanput kada smo završili sve i uradili izgleda kako oni nisu očekivali, oni ne znaju šta će sa tim. Ne znaju šta bi sa svim, nego ako mogu nekoga da maltretiraju. Najbolje da proslavimo tako što ćemo nekog da izubijamo, da ga držimo kao taoca, a odgovornosti nema nigde.

Takođe, Vučić se zahvalio policajcima koji su pristigli u pomoć Informeru.

- Hvala nekolicini časnih policajaca koji su hteli da obave svoj posao, jer većina danas nije da bi se dodvorila novim vlastima. Nama ostaje kao što sam rekao da se pripremimo za dugu, tešku, mučnu borbu iz koje ćemo izaći kao pobednici.