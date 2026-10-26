ČOKO-ORANŽ TORTA: Spoj čokolade i osvežavajuće pomorandže

Drage domaćice, ako želite tortu koja će svojim izgledom, bogatim filovima i savršenim spojem čokolade i narandže oduševiti sve za stolom, onda je ovaj recept pravi izbor za vas!

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Sastojci

Za biskvit:

5 jaja

125 gr šećera

125 gr brašna

1 prašak za pecivo

50 gr kakaa

Za prelivanje biskvita:

2 dl soka od narandže

Za žuti fil:

5 jaja

200 gr šećera

200 gr bele čokolade

Nekoliko kapi arome ruma

200 gr putera

1 zamrznuta narandža

Za čokoladni fil:

200 gr bele čokolade

1,5 dl slatke pavlake

70 gr putera

50 gr kakaa

100 gr šlaga u prahu

5 dl kisele vode za pripremu šlaga

Narandžasta prehrambena boja

Za voćni fil:

3 zamrznute narandže

120 gr gustina

500 ml soka od narandže

150 gr šećera

Za ganaš:

300 gr crne čokolade

300 ml slatke pavlake

Priprema

1. Biskvit

Belanca umutite u čvrst sneg, dodajte šećer, a zatim jedno po jedno žumance, neprestano muteći. Na kraju ručno umešajte brašno pomešano sa praškom za pecivo i kakaom. Smesu sipajte u okrugli kalup prečnika 24 cm, obložen papirom za pečenje, i pecite u rerni zagrejanoj na 180 °C oko 15 minuta, odnosno dok biskvit ne bude pečen. Ostavite ga da se potpuno ohladi, pa ga po želji horizontalno presecite na dve ili tri kore. Možete ga ostaviti i u jednom sloju.

2. Krem od bele čokolade

Jaja umutite sa šećerom i kuvajte na pari, uz neprestano mešanje, dok smesa ne počne da se zgušnjava. Dodajte belu čokoladu izlomljenu na kocke i mešajte dok se potpuno ne otopi. Dodajte nekoliko kapi arome ruma, pa ostavite krem da se ohladi.

Puter penasto umutite, a zatim ga sjedinite sa ohlađenim kremom od bele čokolade. Narendajte jednu zamrznutu narandžu, dodajte je u fil i lagano izmešajte.

3. Voćni fil od narandže

Zamrznute narandže sitno narendajte. U šerpi pomešajte rendanu narandžu, sok od narandže, šećer i gustin. Kuvajte na laganoj vatri, uz neprestano mešanje, dok se fil ne zgusne. Sklonite sa šporeta i ostavite da se ohladi.

4. Čokoladni fil

Belu čokoladu otopite sa slatkom pavlakom i puterom, pa ostavite da se prohladi. Šlag u prahu umutite sa kiselom vodom prema uputstvu sa pakovanja, a zatim ga sjedinite sa pripremljenim kremom. Dodajte kakao i postepeno narandžastu prehrambenu boju, dok ne dobijete željenu nijansu.

Od pripremljenog čokoladnog fila odvojte nekoliko kašika i pomešajte ih sa dodatnim kakaom, pa tom smesom tanko premažite biskvit.

5. Slaganje torte

Na ohlađenu koru rasporedite pripremljene filove, vodeći računa da budu ravnomerno raspoređeni. Ako želite višu tortu sa više slojeva, možete između filova dodavati tanke kore biskvita.

Za najlepši oblik preporučuje se slaganje u obruč kalupa, kako bi torta zadržala pravilan oblik dok se filovi hlade i stežu.

6. Ganaš od crne čokolade

Slatku pavlaku zagrejte do pred ključanje, sklonite sa šporeta i dodajte sitno izlomljenu crnu čokoladu. Mešajte dok ne dobijete gladak, sjajan ganaš. Ostavite ga kratko da se prohladi, pa prelijte tortu.

Tortu stavite u frižider na nekoliko sati, najbolje preko noći, kako bi se svi slojevi lepo stegli i ukusi sjedinili.

Prijatno!