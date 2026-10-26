JEDINICE ŽANDARMERIJE REAGOVALE SU VEČERAS: Pristalice Studentske liste sukobile se sa policijom ispred zgrade TV Informer

ISPRED zgrade TV Informer večeras je došlo do sukoba pripadnika policijske brigade u opremi za razbijanje demonstracija i okupljenih pristalica Studentske liste koji su prethodno upali u zgragu te televizije.

Foto: printskrin TV Informer

Kako se vidi na video snimcima sa društvenih mreža, okupljeni su tom prilikom gađali policiju raznim predmetima, pirotehničkim sredstvima, udarali metalnim šipkama i odgurivali ih.

Na Informeru je posle napada prekinut TV program i emituje se nekoliko istih snimaka incidenata koji su se večeras dogodili.

Jedinice Žandarmerije reagovale su večeras posle napada na TV Informer i uspešno evakuisale sve zaposlene i prisutne u zgradi, objavljeno je na sajtu te televizije.

Pristalice Studentske liste i tzv. zborova upali su prethodno u redakciju Informera i pretili glavnom uredniku Draganu J. Vučićeviću i novinarima, a takođe demolirali prostoriju.

Pošto su pristizali u sve većem broju i odbijali da se raziđu, na lice mesta stigao je veći broj pripadnika Žandarmerije.

Tanjug

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