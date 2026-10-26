Politika

Ilija Srdanović zamolio građane da ostanu mirni i dostojanstveni

В.Н.

26. 10. 2026. u 21:45

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NOSILAC Studentske liste Ilija Srdanović zamolio je građane da do završetka izbornog procesa, a i nadalje, ostanu mirni i dostojanstveni.

Илија Срдановић замолио грађане да остану мирни и достојанствени

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić//Printskrin

Ilija Srdanović se oglasio na društvenoj mreži Instagram. 

 

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