Monfis objavio kraj: Zakazan oproštaj od teniske karijere
GAEL Monfis okončao je karijeru, a za njega se sprema svečani oproštaj.
Francuz je najavio da će u utorak 3. novembra, tokom večernjeg programa mastersa u Parizu u areni "Plenitud", biti upriličena oproštajna ceremoncija.
Monfis poslednjih dana proživljava teške dane, pošto je ukrajinska teniserka Elina Svitolina objavila putem društvenih mreža da su se ona i Gael razveli. Iz braka imaju ćerku Skaj.
Ovaj 40-godišnjak iz Pariza je u karijeri osvojio 13 titula. Igrao je dva puta u polufinalu grend slema. Najpre je to uradio 2006. na Rolan Garosu, a onda i 2016. godine na US openu.
Podsetimo, Monfis odgovara na pitanja pute "Sviča".
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