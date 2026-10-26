Monfis objavio kraj: Zakazan oproštaj od teniske karijere

GAEL Monfis okončao je karijeru, a za njega se sprema svečani oproštaj.

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Francuz je najavio da će u utorak 3. novembra, tokom večernjeg programa mastersa u Parizu u areni "Plenitud", biti upriličena oproštajna ceremoncija.

Gaël Monfils a annoncé qu'un hommage allait lui être rendu le mardi 3 novembre pendant la session de soirée du Rolex Paris Masters, à la Plénitude Arena de Nanterre. https://t.co/frdNYFPZFV — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

Monfis poslednjih dana proživljava teške dane, pošto je ukrajinska teniserka Elina Svitolina objavila putem društvenih mreža da su se ona i Gael razveli. Iz braka imaju ćerku Skaj.

Ovaj 40-godišnjak iz Pariza je u karijeri osvojio 13 titula. Igrao je dva puta u polufinalu grend slema. Najpre je to uradio 2006. na Rolan Garosu, a onda i 2016. godine na US openu.

Podsetimo, Monfis odgovara na pitanja pute "Sviča".

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