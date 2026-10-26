REPUBLIKA SRPSKA FORMIRA VLADU U DECEMBRU: Centralna izborna komisija BiH potvrdila rezultate Opštih izbora u BiH

CENTRALNA izborna komisija (CIK) BiH utvrdila je i objavila rezultate opštih izbora u BiH 2026. godine.

Vlada RS foto Vlada RS

Prema utvrđenim rezultatima, novi predsednik Srpske biće Savo Minić (SNSD), koji je osvojio 301.532 glasa, dok će potpredsednici biti Ramiz Salkić (SDA) i Igor Balukčić (HDZ 1990). Srpski član Predsedništva BiH biće Željka Cvijanović (SNSD), bošnjački Denis Bećirović (SDP), a hrvatski Darijana Filipović (HDZ BiH).

U Narodnoj skupštini Srpske SNSD je osvojio 34 od ukupno 83 mandata. Pokret Sigurna Srpska (PSS) imaće 12 poslanika, dok je SDS osvojio 10 mandata. Ujedinjena Srpska, koalicija DNS-NPS i koalicija SP-DEMOS i NDP osvojile su po pet mandata. Lista za pravdu i red i SPS imaće po četiri poslanika, Koalicija za državu tri, dok je Republička stranka Srpske osvojila jedan mandat.

Kada se govori o procesu formiranja institucija - Narodne skupštine i Vlade RS, taj proces će započeti u novembru konstitutivnom sednicom NS, a nova Vlada Srpske biće formirana u decembru, kada će se usvojiti i budžet RS za narednu godinu.

Predsednik SNSD Milorad Dodik rekao je da će u novembru biti održana konstitutivna sednica NS RS ako potvrđeni konačni rezultati izbora budu objavljeni do 4. novembra, a da će Srpska do kraja decembra imati formiranu Vladu.

- Do 20. novembra održaćemo sednicu Narodne skupštine, na njoj će predsednik Republike položiti zakletvu. Krajem decembra imaćemo ne samo formiranu Vladu, nego i usvojen budžet za iduću godinu i sve što rade ozbiljne države - izjavio je Dodik.

Žalbe PROTIV odluke o utvrđivanju i objavljivanju rezultata može se podneti žalba Apelacionom ogranku Suda BiH, putem CIK, u roku od dva dana od objavljivanja odluke na internet stranici Komisije. Zahtevi za ponovno brojanje, prigovori i žalbe dostavljaju se isključivo putem faksa, elektronskom poštom ili lično u sedištu CIK.

Što se tiče BiH i formiranja zajedničkih institucija, kaže Dodik, to je nakarada i pokazaće se da ni nakon ovih izbora nema političke volje i jedinstva u Bosni i Hercegovini.

- Mi nemamo nameru da pravimo ni sa kim koaliciju, mi samo imamo nameru da, kao većinski izabrani i podržani politički subjekti iz RS, prihvatimo odgovornost za Srpsku, i to ćemo raditi u narednoj godini - naglasio je Dodik.