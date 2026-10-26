Fudbal

Užas u Rusiji: Dron pogodio voz sa fudbalerima!

С.С.

26. 10. 2026. u 20:50

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U njemu su bili prvotimci moskovske Lokomotive.

Ужас у Русији: Дрон погодио воз са фудбалерима!

Photo: A2824 Franz-Peter Tschauner / DPA / Profimedia

Neviđena drama odigrala se u Rusiji, gde je putnički voz u kojem su se nalazili fudbaleri i članovi stručnog štaba Lokomotive iz Moskve oštećen u napadu dronom.

Incident se dogodio u Voronješkoj oblasti, na železničkoj stanici Somovo, na pruzi kojom saobraća voz na liniji Anapa–Moskva.

Prema dostupnim informacijama, oštećen je jedan od vagona, dok je železnički saobraćaj na ovoj deonici privremeno bio poremećen.

Kako prenose tamošnji mediji, niko od fudbalera i članova stručnog štaba Lokomotive nije povređen.

Tokom nemilih scena, fudbaleri koji su se nalazili nekoliko vagona dalje od mesta udara, čime su izbegli direktnu opasnost.

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