Užas u Rusiji: Dron pogodio voz sa fudbalerima!
U njemu su bili prvotimci moskovske Lokomotive.
Neviđena drama odigrala se u Rusiji, gde je putnički voz u kojem su se nalazili fudbaleri i članovi stručnog štaba Lokomotive iz Moskve oštećen u napadu dronom.
Incident se dogodio u Voronješkoj oblasti, na železničkoj stanici Somovo, na pruzi kojom saobraća voz na liniji Anapa–Moskva.
Prema dostupnim informacijama, oštećen je jedan od vagona, dok je železnički saobraćaj na ovoj deonici privremeno bio poremećen.
Kako prenose tamošnji mediji, niko od fudbalera i članova stručnog štaba Lokomotive nije povređen.
Tokom nemilih scena, fudbaleri koji su se nalazili nekoliko vagona dalje od mesta udara, čime su izbegli direktnu opasnost.
Preporučujemo
Još jedan odlazak sa Marakane! Fudbaler napustio Zvezdu!
26. 10. 2026. u 18:26
Kakve vesti za Penjaroju! Partizanu olakšan posao protiv Žalgirisa!
26. 10. 2026. u 17:51
BOMBA NAD BOMBAMA! Siner se vraća na teren! Italijan igra na ovom turniru!
26. 10. 2026. u 16:32
CEO SVET U ŠOKU! Svetsko prvenstvo u Rusiji
26. 10. 2026. u 06:35 >> 08:48
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Fiks na Vlahovića i družinu: Bešiktaš mora slaviti kako bi održao korak sa vodećima na tabeli
Bešiktaš u ponedeljak od 19 časova dočekuje Bašakšehir u okviru turske Superlige na "Tuprasu" (17.00), sa željom da se vrati pobedama i sačuva priključak za vodećim ekipama. Gosti stižu u boljem rezultatskom ritmu, ali ih i dalje muče igre na strani.
26. 10. 2026. u 09:54
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)