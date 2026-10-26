BOMBA NAD BOMBAMA! Siner se vraća na teren! Italijan igra na ovom turniru!
Iako je objavio kraj sezone, odlučio da se predomisli.
Italijanski teniser Janik Siner je pre tačno 20 dana odlučio da završi sezonu zbog povrede kolena! Međutim, usledio je megapreokret!
Momak iz San Kandida, koji još uvek zauzima prvo mesto na ATP listi (bar do kraja godine, kada će ga prestići Nemac Zverev), odlučio je da se vrati na teren!
Preciznije, osvajač ovogodišnjeg Vimbldona će nastupiti na turniru "Šest kraljeva", koji je na programu od 27. do 30. decembra u Rijadu, prestonici Saudijske Arabije!
Na istom turniru, učešće je potvrdio Novak Đoković, kao i Karlos Alkaraz, Aleksander Zverev, Amerikanci Tejlor Fric i Lerner Tijen, Australijanac Aleks de Minor... te se očekuju pakleno zanimljivi dueli.
Pojedini mediji preneli su vest da bi Siner mogao da zameni upravo mladog Tijena, ali za sada prema zvaničnim informacijama nema takve potvrde, već će svi učestvovati.
Treba reći da Janik od Vimbldona nije učestvovao na mnogim turnirima, upravo zbog teške povrede desnog kolena, koja ga je mučila sve do bolne odluke.
Međutim, sada je čini se Siner spreman da se vrati, a nedavno je doneo i važne odluke o ljudima sa kojima će raditi u budućnosti!
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