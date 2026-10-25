Hapšenja i istraga

ZBOG OPASNOSTI OD BEKSTVA: Predložen pritvor osumnjičenom da je planirao nemire na dan izbora

Танјуг

25. 10. 2026. u 19:28

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U VIŠEM javnom tužilaštvu (VJT) u Beogradu saslušan je Darko A. (32) zbog sumnje da je nabavljao eksplozivne materije i druge delove pogodne za sastavljanje improvizovanih eksplozivnih naprava, kao i veću količinu zaštitne opreme u vidu taktičkih prsluka, šlemova, rukavica i drugih predmeta, sve u nameri ugrožavanja ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, kako bi 25. oktobra u Beogradu, na dan održavanja parlamentarnih izbora, zajedno sa većim brojem NN lica izazvao nemire vršenjem fizičkih obračuna sa pripadnicima policije i političkim protivnicima.

ЗБОГ ОПАСНОСТИ ОД БЕКСТВА: Предложен притвор осумњиченом да је планирао немире на дан избора

Foto: vjt.rs

Osumnjičeni je na saslušanju kratko negirao izvršenje krivičnih dela za koja se tereti, saopšteno je iz tog tužilaštva. Nakon saslušanja, tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da Darku A. odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, imajući u vidu da ima i državljanstvo Republike Hrvatske, da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348 Krivičnog zakonika, kao i krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije iz člana 320 KZ u vezi sa krivičnim delom pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja iz člana 309 KZ.

Prilikom pretresa izvršenih na osnovu naredbi sudije sa prethodni postupak Osnovnog suda u Novom Sadu, u prostorijama koje koristi osumnjičeni Darko A. pronađena je velika količina različitih improvizovanih eksplozivnih sredstava, kao i različite vrste opasnog oruđa, pirotehnike, pancira, šlemova i drugih predmeta.

Pored ostalog, pronađene su improvizovane eksplozivne naprave sa fitiljom, limenke sa fitiljem, plinska boca sa pričvršćenom petardom, više pakovanja vatrometa, 23 komada čeličnih ježeva, 84 improvizovana ježa napravljena od eksera, 88 komada zastitinih prsluka, 93 komada zaštitnih šlemova, 98 komada zaštitnih rukavica i drugo, navedeno je u saopštenju. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SRBIJA DANAS GLASA! PARLAMENTARNI IZBORI U NAŠOJ ZEMLJI: RIK objavio nove brojke o izlaznosti; Napadnuta Angelina Vučić (FOTO/VIDEO)
Politika

0 6

uživoSRBIJA DANAS GLASA! PARLAMENTARNI IZBORI U NAŠOJ ZEMLJI: RIK objavio nove brojke o izlaznosti; Napadnuta Angelina Vučić (FOTO/VIDEO)

GRAĐANI Srbije danas glasaju na vanrednim parlamentarnim izborima od 7 do 20 časova, a svoje pravo iskoristiće 6.450.523 ljudi na 8.392 biračka mesta. Srpski državljani koji žive u inostranstvu mogu da glasaju na jednom od 93 biračka mesta u 37 država, a za glasanje van matice prijavljeno je 102.147 birača.

25. 10. 2026. u 06:52 >> 19:42

Politika
Tenis
Fudbal
DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac

DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac