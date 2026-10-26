Navijači u transu: Ronaldo se predomislio! Odluka o kojoj bruji svet!

Portugalac rešio da promeni ploču.

Foto: Tanjug/AP Photo/Eric Gay

Selektor fudbalske reprezentacije Portugalije Žorž Žezus odlučio je da pozove Kristijana Ronalda za utakmice nacionalnog tima protiv Danske i Velsa u Ligi nacija.

Kako prenosi portugalski "Rekord", pošto je napustio selekciju iz revolta što se nije našao na terenu protiv Danske, napadač saudijskog Al Nasra se vraća u reprezentaciju.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Julio Cortez

Uskoro će odslužiti suspenziju koju mu je u to ime izrekao Fudbalski savez Portugala, pa nema prepreka da se ne pojavi na prozivci.

Podsetimo, prvi meč na programu je 14. novembra protiv Danske, a zatim tri dana kasnije igraju protiv Velsa.

Portugalci su se već kvalifikovali za četvrtfinale Lige nacija i potreban im je još samo bod da osiguraju prvo mesto.

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