LIDERI FRANCUSKIH PROTESTA NAKON SASTANKA SA VLADOM: "Ponudili su odgovor, ali..."

LIDERI francuskih studenata i učenika su saopštili danas da je vlada ponudila paket predloga u oblasti obrazovanja kao odgovor na višenedeljne proteste, ali su obećali da će nastaviti sa demonstracijama jer mere nisu ispunile njihove zahteve.

Foto: Tanjug/AP Photo/Laurent Cipriani

Nakon sastanka sa vladinim zvaničnicima, lideru su rekli da predlozi uključuju ograničavanje broja učenika u pojedinim odeljenjima, kredite za obnovu škola i zamenu sistema upisa na fakultete koji se smatraju nepravednim.

- Nisu ispunjeni svi naši zahtevi. Nastavićemo koliko god bude potrebno - rekao je jedan od predstavnika srednjoškolaca Luj Letublon.

Detalji o tome koliko bi sredstava bilo potrebno za paket nisu objavljeni, a francuska vlada se još uvek nije oglasila, prenosi Jerusalim Post.

Kako prenose mediji, protesti su počeli da se smiruju nakon devet dana nasilnih protesta nakon što su se pridružili sindikati i aktivisti "žutih prsluka".

Ranije, Makron je izjavio da će verovatno biti još nemira i ovog vikenda uoči svenacionalnog dana protesta koji je zakazan za 5. novembar.

Tokom obilaska Marselja kako bi procenio štetu i zahvalio hitnim službama, Markon je naglasio da će zadržati bezbednosne mere na snazi i da će raditi na tome da se protesti izmeste van centara gradova.

Ministar unutrašnjih poslova Francuske Loran Nunjen izjavio je da je u subotu širom zemlje uhapšeno 1.435 osoba, dodajući da je policija primetila se organizovane desničarske grupe sukobljavaju sa levičarskim aktivistima u nekoliko gradova.

- Znali smo da je bilo poziva brojnih identitetskih i nacionalističkih pokreta da izađu na ulice kako bi branili lokalne radnje i biznise. U nekoliko gradova, kao što su Nica i Monpelje, ove grupe su stigle u organizovanim formacijama, uglavnom sa ciljem da napadnu ekstremno levičarski pokret - rekao je Nunjez.

Šef trgovinske mreže i industrijskih komora "CCI Frens" Alen Di Krešenzo izjavio je da su mnoge prodavnice ostale zatvorene iz predostrožnosti nakon nasilnih protesta 18. oktobra, dodajući da je prodaja opala za oko 80 odsto.

- Imamo trgovce koji su umorni i demoralisani i na ovaj način ubijamo lokalnu trgovinu - rekao je on za Radio Klasik.

(Jerusalim Post)