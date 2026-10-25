MUP HITNO REAGOVAO NAKON NAPADA U LAZAREVCU: Dva policajca povređena, napadači će biti privedeni
MINISTARSTVO unutrašnjih poslova najoštrije osuđuje napad na policijske službenike koji se desio večeras, oko 18.30 časova, u Lazarevcu, kojom prilikom su povređena dva policijska službenika.
Tokom ovog incidenta, grupa lica je fizički nasrnula na pripadnike policije, koristeći kamenice, pirotehnička sredstva i druge opasne predmete.
Ministarstvo unutrašnjih poslova najoštrije osuđuje ovaj čin nasilja prema policijskim službenicima i naglašava da se isto neće tolerisati.
Pripadnici MUP-a, u saradnji sa nadležnim tužilaštvom, preduzimaju sve zakonske mere na identifikaciji i privođenju svih učesnika ovog napada, koji će biti procesuirani u skladu sa zakonom.
Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve građane da se momentalno uzdrže od svakog oblika nasilja i agresije, posebno od napada na policijske službenike, kako bi izborni proces protekao mirno, bezbedno i u skladu sa zakonom. Pozivamo na mir, razum i poštovanje zakona Republike Srbije, uz napomenu da će policija odlučno reagovati na svaki pokušaj ugrožavanja bezbednosti građana i ustavnog poretka.
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