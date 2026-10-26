UHAPŠENE DVE OSOBE ZBOG NAPADA NA NOVINARKU "NOVOSTI" I KOLEGU U VRANJU: Policijsko zadržavanje napadačima na novinare
Zbog fizičkog napada na novinarku Novosti iz Vranja, Jelenu Stojković i njenog kolegu iz tog grada, Mihajla Stojkovića tokom izbornog dana, policija je uhapsila dve osobe koje će tokom dana biti saslušane u tužilaštvu u Vranju.
Osnovno javno tužilaštvo u Vranju saopštilo je da je od strane Policijske uprave u Vranju javni tužilac Boban Nakić, kontakt tačka OJT u Vranju za postupanje u predmetima po krivičnim delima učinjenim na štetu novinara, obavešten da su lica I. K. (rođen 1969. godine) i D. A. (rođen 1998. godine) iz sela Pavlovac, verbalnim i fizičkim napadom sprečavali novinare-izveštače u vršenju njihove profesionalne dužnosti, i to Jelenu Stojković, novinarku dnevnog lista „Večernje novosti“, i Mihajla Stojkovića, novinara portala „Info Vranjske“.
Napad je učinjen verbalnim uvredama, psovkama i pokušajem nasilnog oduzimanja telefona, kojim su novinari vršili snimanje, a potom i bacanjem kamenja u pravcu oštećenih.Oštećenim novinarima je pružena medicinska pomoć, sa dijagnostikom zadobijenih lakih telesnih povreda, navode u saopštenju.
Po nalogu javnog tužioca, osumnjičenim licima je određeno policijsko zadržavanje u trajanju do 48 sati, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo Nasilničko ponašanje iz čl. 344. Krivičnog zakonika.
Kako smo saznali od portparola OJT Miodraga Stojanovića, oni će danas biti saslušani pred tužiocem.
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