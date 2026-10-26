PRELIMINARNI REZULTATI RIK-a: SL 52,71% i 140 mandata, SNS 39,17% i 104 mandata
REPUBLIČKA izborna komisija (RIK) objavila je na večerašnjoj sednici preliminarne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, prema kojima je Studentska lista osvojila 52,17 odsto obrađenih glasova, odnosno 140 mandata, dok je lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" osvojila 39,17 odsto i 104 mandata.
Lista SPS-a je osvojila 2,17 odsto i nije prešla cenzus.
Prema rečima predsednika RIK-a Vladimira Dimitrijevića, preliminarni rezultati su sa obrađenih 8.187 biračkim mesta, obrađenih zaključno sa današnjim danom u 20 časova.
-Što se tiče broja birača upisanih u birački spisak, govorimo o do sada obrađenom materijalu, to je 6.253.475. Broj birača koji je izašao na izbore je 4.304.641, do sada obrađen. Glasalo je od tog broja 4.301.985 birača, od toga nevažećih glasačkih listića 55.472, a važećih 4.246.513, rekao je Dimitrijević.
Što se tiče broja i procenta glasova koje je dobila svaka lista, naveo je da je lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", na osnovu do sada obrađenih rezultata, osvojila je 1.685.022 glasa, odnosno 39,17 odsto, što je do sada 104 mandata u Narodnoj skupštini.
Lista "Ivica Dačić - Faktor stabilnosti" osvojila je 93.280 glasova, odnosno 2,17 odsto i nula mandata.
Lista "Studentska lista - studenti pobeđuju" osvojila je 2.267.615 glasova, ili 52,71 odsto, što trenutno čini 140 mandata i apsolutnu većinu od ukupnog broja poslanika.
-Čestitka u moje ime i u ime komisije, pošto ja i dalje predstavljam komisiju, rekao je Dimitrijević.
Tanjug
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