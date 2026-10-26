U SRPSKOJ NOVA PRAVILA: Šta će se promeniti na trpezama?

UPOTREBA pojedinih aditiva u hrani u Srpskoj mogla bi biti znatno ograničena predloženim izmenama propisa kojima se domaća pravila usklađuju sa evropskim, a dok proizvođači ne očekuju veće poteškoće u prilagođavanju, ipak upozoravaju da prelazak na prirodnu proizvodnju, bez konzervansa, može doneti veće troškove i kraći rok trajanja namirnica.

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Izmene i dopune Pravilnika o prehrambenim aditivima, koje je pripremilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, trenutno su na javnim konsultacijama.

Predloženim izmenama preciznije se uređuje upotreba aditiva u hrani, a posebno ograničenja za pojedine boje i konzervanse. Tako se za tvrde i polutvrde sireve predviđa smanjenje dozvoljene količine nitrata sa 150 na 75 miligrama po kilogramu, dok se za titan-dioksid, belu boju koja se koristi u prehrambenoj industriji, navodi da nije odobren za upotrebu u hrani, ali se može koristiti u lekovima prema posebnim propisima. Pravilnikom se uređuje i označavanje karagenana i pektina kada se koriste sa šećerom kao nosačem.

Pomoćnik ministra poljoprivrede Saša Lalić istakao je da su izmene pravilnika usmerene na usklađivanje domaćih propisa sa evropskim standardima, uz očuvanje konkurentnosti proizvođača i zaštitu potrošača.

– Osnovni cilj je da se obezbedi efikasno funkcionisanje unutrašnjeg tržišta, visok nivo zaštite potrošača i pošten način trgovine hranom. Ministarstvo, osim što prati različite vidove proizvodnje, ima obavezu da vodi računa i o svim potrošačima – rekao je Lalić za “Glas”.

On je istakao da je pravilnik iz 2020. godine već uređivao ovu oblast, ali da se predloženim izmenama ažuriraju zahtevi za upotrebu aditiva u skladu sa razvojem evropske regulative. Prema njegovim rečima, usklađivanje je važno i za domaće proizvođače koji žele da budu konkurentni na širem tržištu, ali i za uvoznike koji proizvode plasiraju u skladu sa evropskim propisima.

Da je proizvodnja hrane bez dodatih aditiva moguća, ali da zahteva drugačiji pristup i nosi određene troškove, smatra vlasnik bilećke mlekare “Pađeni” Nenad Vukoje, koji kaže da njihovi proizvodi ne sadrže dodate boje i konzervanse.

– Radimo na prirodan način i tako smo se predstavili na tržištu, što se pokazalo uspešnim. Podržavamo ovakvu odluku, jer smatramo da je pozitivna i za građane i za proizvođače koji žele da prave prirodne proizvode, bez veštačkih boja i aditiva – rekao je Vukoje.

On je dodao da pronalaženje prirodnih alternativa može predstavljati izazov, ali da je njihovoj mlekari lakše jer se oslanja isključivo na kravlje mleko i proizvodnju na prirodnoj osnovi. Ipak, kako je naglasio, kod proizvoda bez dodatih konzervansa rok trajanja može biti kraći, zbog čega je neophodno pažljivo planirati proizvodnju i plasman.

– Kada je reč o prirodnim proizvodima, rok trajanja nije jedino merilo. Važno je da proizvod bude kvalitetan i higijenski ispravan. Takav način proizvodnje jeste skuplji, a kraći rok trajanja može doneti i veće troškove – objasnio je Vukoje.

Predložene izmene ne bi trebalo da predstavljaju značajniji problem ni za domaću prehrambenu industriju. Vlasnik kompanije “Krajina klas”, u okviru koje posluje lanac pekara “Manja” Saša Trivić rekao je da se domaći proizvođači već prilagođavaju evropskim zahtevima, posebno što značajan dio sirovina nabavljaju iz Evropske unije.

– Ako je reč o usklađivanju sa Evropom, ne očekujem neke veće probleme. I naša industrija, kao i proizvođači sirovina od kojih zavisimo, već se prilagođava tim pravilima, tako da ovo nije nešto sasvim novo – rekao je Trivić.

On je naveo da se u pekarskoj industriji poslednjih sedam do osam godina menja pristup upotrebi pojedinih dodataka, te da se sve više koriste druga tehnološka rešenja. Prema njegovim rečima, boje se u pekarskim proizvodima retko koriste, a u kolačima i tortama sastojci poput boja ili konzervansa uglavnom dolaze iz upotrebljenih sirovina, kao što su čokolada i margarin, dok se konzervansi mogu naći u pojedinim proizvodima sa dužim rokom trajanja.

Lekar porodične medicine Milijana Stanković smatra da je smanjenje upotrebe aditiva u hrani poželjno, posebno zbog velikog broja različitih supstanci koje se svakodnevno unose putem industrijski prerađenih proizvoda. Ona je naglasila da se aditivi koriste u propisanim količinama i da njihova upotreba podleže regulativi, ali da je pitanje mogućih reakcija organizma na različite kombinacije supstanci važno za dalje praćenje.

– Pojedinačni aditivi, u količinama koje su propisane, ne smatraju se opasnim samo zato što su prisutni u hrani. Međutim, postoji veliki broj različitih dodataka i ne možemo unapred znati kako će svaka njihova kombinacija delovati na svakog pojedinca. Kod osetljivih osoba mogu se javiti alergijske reakcije ili netolerancija, zbog čega je važno raditi na smanjenju upotrebe aditiva – rekla je Stankovićeva.

Savet

Kada je reč o svakodnevnim navikama, Milijana Stanković savetuje raznovrsnu ishranu, više svežeg voća i povrća, svežeg mesa i obroka pripremljenih kod kuće, uz umerenu konzumaciju industrijski prerađene hrane.

– Ne možemo u potpunosti izbeći sve dodatke u hrani, ali možemo da vodimo računa o tome šta jedemo. Treba smanjiti unos mesnih prerađevina, slatkiša i konditorskih proizvoda, a ishranu zasnivati na raznovrsnim i što manje prerađenim namirnicama. Kada god smo u prilici, dobro je birati domaće proizvode i podržati domaću proizvodnju – poručila je ona.

(glassrpske.com)