JOTKA PONOVO SLOBODAN ČOVEK! Tužilaštvo odlučilo: Nije pretio tužiocu, krivična prijava odbačena

KRIVIČNA prijava protiv Zorana Jotića Jotke za ugrožavanje sigurnosti tužioca iz Kruševca je odbačena i on je pušten na slobodu.

Foto: Zoran Jovanovic

Protiv Jotke je 2. februara ove godine podneta krivična prijava za krivično delo ugrožavanje sigurnosti zbog sumnje da je pretio tužiocu u restoranu.

Kako je navedeno iz Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu, krivična prijava podneta je zbog sumnje da je Zoran Jotić Jotka 28. aprila ove godine oko 16.30 sati u jednom restoranu u kruševcu prišao stolu za kojim je tužilac sedeo sa suprugom i obratio mu se rečima: "Vi mirno ručate, a što sam ja odležao šest i po godina robije, nije vas briga!"

- Ti si mi sve oduzeo, ništa mi nije ostalo, to ne može tako da prođe. Ti si mi ženu zatvorio, ti si mi oduzeo svu imovinu koju sam imao, ti si mi sve napakovao sa kruševačkom policijom. Ko će meni da nadoknadi mojih šest godina života? To će neko da plati! - rekao je Jotka tužiocu, prema navodima krivične prijave.

On je navodno odbio da se udalji od stola kada je tužilac od njega to zatražio i rekao da ga njegova priča ne interesuje, dodajući: "A, ne interesuje te, e, ima da te interesuje!", kako je navedeno, "sve vreme gestikulirajući rukama tako što je mahao u pravcu oštećenog tužioca i njegove supruge, povremeno podižući prst ka oštećenom u znak pretnje", ali ga je potom supruga Marija Jotić ubedila da se vrati za svoj sto.

Jotka je 2. februara uhapšen i odrđeeno mu je policijsko zadržavanje. On je saslušan u policiji u prisustvu branioca, gde je negirao izvršenje krivičnog dela, rekavši da nije pretio, već da je "izražavao svoje nezadovoljstvo njegovim postupanjem kao tužioca i njegove supruge, smatrajući da je nepravedno protiv njega vodio postupak i izmišljao dokaze, zbog čega je oslobođen i država treba da mu plati odštetu, a ne tužilac".

Zoran Jotić Jotka je, inače višestruko osuđivano lice i za krivična dela sa elementima nasilja.

Podsetimo, do incidenta u restoranu došlo je svega nekoliko meseci nakon što je Jotka izašao iz zatvora.

"Nije pretio tužiocu na ručku, već..."

Nakon što je vest o incidentu isplivala u javnost, za Telegraf.rs oglasio se Jotkin branilac, koji je tvrdio da je postupak protiv njegovog klijenta "potpuno besmislen" i da u konkretnom slučaju, kako je naveo, ne postoji ni osnovana sumnja da je Jotić izvršio bilo koje krivično delo.

Kako je za Telegraf.rs izjavio advokat Karadarević, Jotiću je pritvor određen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela, dok je odbijen predlog da mu se pritvor odredi i zbog opasnosti od bekstva, kao i zbog mogućeg uticaja na svedoke.

- Što se tiče hapšenja o kome se pisalo prethodnih dana, Zoranu Jotiću Jotki danas je određen pritvor zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela, dok je odbijen predlog da se pritvor odredi zbog opasnosti da će pobeći ili uticati na svedoke. Ovakvu odluku suda, u najmanju ruku, smatram skandaloznom. U konkretnoj situaciji nije ispunjen osnovni uslov da bi se njemu odredio pritvor, a to je da postoji osnovana sumnja da je uradio bilo koje krivično delo - rekao je advokat Goran Karadarević za Telegraf.rs.

Prema njegovim rečima, sam postupak koji se vodi protiv Jotića je, kako tvrdi, "potpuno besmislen", jer se navodi iz prijave i ono što je Zoran Jotić Jotka izneo u svojoj odbrani, prema stavu odbrane, u velikoj meri podudaraju.

- Podsetiću da se krivična prijava u ovakvim situacijama uglavnom podnosi na osnovu onoga što u policiji kaže oštećeni, odnosno javni tužilac u ovoj konkretnoj situaciji. U ovom postupku odbrana je tražila izuzeće Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu i Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu. Smatram da je samo tužilaštvo moralo po službenoj dužnosti da se izuzme, imajući u vidu odnos nadređenosti i podređenosti Višeg tužilaštva, čiji je deo oštećeni, u odnosu na Osnovno javno tužilaštvo u Kruševcu - naveo je Karadarević.

On dodaje da je odbrana zahtev za izuzeće podnela danas, čim je za to, kako kaže, postojala mogućnost, tokom saslušanja koje je počelo oko 8.30 časova.

- Okrivljenom je, sa druge strane, zadržavanje isticalo u 9.40 časova. Do tog vremena nadležno tužilaštvo, u ovoj situaciji Apelaciono tužilaštvo u Kragujevcu, nije se izjasnilo o izuzeću. Podsetiću da postoji zabrana da tužilaštvo postupa u situaciji kada je pod izuzećem, odnosno da ne može da preduzima procesne radnje. Oni su, suprotno toj zabrani, pozivajući se na neodložnost radnji, stavili predlog da se okrivljenom odredi pritvor - tvrdio je advokat Jotića.

Goran Karadarević tada je rekao da smatra da, zbog svega navedenog, predmet ne bi trebalo da ostane u Kruševcu.

- Ovo ukazuje na potpunu nezakonitost postupanja tužilaštva u Kruševcu i smatram da ovaj predmet apsolutno mora da se preseli iz Kruševca, jer mi ovde govorimo o postupku protiv čoveka za nešto sa čim on nema nikakve veze, odnosno on se tereti da je uradio nešto što nije krivično delo - rekao je on.

Kako je tvrdio Jotićev branilac, njegov klijent se tereti da je navodno pretio tužiocu dok se nalazio na ručku, ali odbrana smatra da reči koje su tada izgovorene ne mogu da predstavljaju pretnju.

- Okrivljeni se tereti da je navodno pretio tužiocu dok se nalazio na ručku. Reči koje su izgovorene, u smislu da mu je prebacio to što je šest i po godina bio neosnovano u pritvoru i što mu je rekao da će neko morati da plati za njegov neosnovan pritvor, nikako ne mogu biti reči pretnje. Ovo iz razloga što je sam okrivljeni svakako tužio državu za naknadu štete, a uopšte ne vidim da je on na bilo koji način ili bilo kojom izgovorenom reči koja se navodi u krivičnoj prijavi pretio da će napasti na život i telo oštećenog - istakao je Karadarević.

KO JE ZORAN JOTIĆ JOTKA?

Zoran Jotić Jotka je u javnosti poznat po višegodišnjim sudskim postupcima i ranijim presudama. On je pravnosnažno osuđen za krivično delo pranje novca, dok je u drugom delu postupaka oslobođen optužbi, između ostalog i za ubistvo Dejana Stankovića zvanog Ždrokinac.

Prema pravnosnažnoj odluci Apelacionog suda, Zoran Jotić je osuđen na godinu i po dana zatvora i novčanu kaznu od 100.000 dinara zbog pranja novca u iznosu od oko 300.000 evra, dok je za krivično delo ubistvo pravosnažno oslobođen optužbi.

Sud je u obrazloženju naveo da je tokom postupka dokazano da je deo novca korišćen i prenošen radi prikrivanja njegovog porekla, ali da nije dokazano da potiče iz konkretno utvrđene kriminalne delatnosti u obimu koji je navodila optužba.

Takođe, oslobađajućom presudom odbijene su optužbe da je Zoran Jotić organizovao kriminalnu grupu i učestvovao u ubistvu Dejana Stankovića Ždrokinca 2018. godine, kao i da je učestvovao u logistici i prikrivanju izvršenja tog krivičnog dela.

Apelacioni sud je u obrazloženju naveo da dokazi tužilaštva nisu bili dovoljni za nesumnjiv zaključak o krivici, kao i da se odluke ne mogu zasnivati na pretpostavkama i indicijama, već isključivo na čvrstim i pouzdanim dokazima.

Uprkos oslobađanju za najteža krivična dela, Jotić je ranije više puta bio u pritvoru i zatvoru, uključujući i period nakon akcije "Sablja" 2003. godine, kao i kasnije postupke koji su se vodili protiv njega zbog različitih krivičnih dela.

(Telegraf.rs)