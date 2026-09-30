VOZIO SKORO 200 NA SAT: Kažnjen muškarac (30) zbog nasilničke vožnje na putu Zrenjanin - Novi Sad

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Žablju podneli su zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv tridesetogodišnjeg muškarca, koji je vozeći svoj automobil prekoračio brzinu za 111 kilometara na čas.

FOTO:MUP

On se tereti za prekršaj nasilničke vožnje, jer je juče, na putu Zrenjanin- Novi Sad, vozio 191 kilometar na čas na delu puta gde je ograničenje 80.

Vozač je priveden sudiji za prekršaje koji mu je izrekao novčanu kaznu u iznosu od 160.000 dinara, 17 kaznenih poena, kao i zabranu upravljanja vozilom u trajanju od devet meseci.