VOZIO SKORO 200 NA SAT: Kažnjen muškarac (30) zbog nasilničke vožnje na putu Zrenjanin - Novi Sad
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Žablju podneli su zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv tridesetogodišnjeg muškarca, koji je vozeći svoj automobil prekoračio brzinu za 111 kilometara na čas.
On se tereti za prekršaj nasilničke vožnje, jer je juče, na putu Zrenjanin- Novi Sad, vozio 191 kilometar na čas na delu puta gde je ograničenje 80.
Vozač je priveden sudiji za prekršaje koji mu je izrekao novčanu kaznu u iznosu od 160.000 dinara, 17 kaznenih poena, kao i zabranu upravljanja vozilom u trajanju od devet meseci.
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