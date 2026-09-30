Nesreće

VOZIO SKORO 200 NA SAT: Kažnjen muškarac (30) zbog nasilničke vožnje na putu Zrenjanin - Novi Sad

Ljiljana Preradović

30. 09. 2026. u 15:23

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PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Žablju podneli su zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv tridesetogodišnjeg muškarca, koji je vozeći svoj automobil prekoračio brzinu za 111 kilometara na čas.

ВОЗИО СКОРО 200 НА САТ: Кажњен мушкарац (30) због насилничке вожње на путу Зрењанин - Нови Сад

FOTO:MUP

On se tereti za prekršaj nasilničke vožnje, jer je juče, na putu Zrenjanin- Novi Sad, vozio 191 kilometar na čas na delu puta gde je ograničenje 80.

Vozač je priveden sudiji za prekršaje koji mu je izrekao novčanu kaznu u iznosu od 160.000 dinara, 17 kaznenih poena, kao i zabranu upravljanja vozilom u trajanju od devet meseci.

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