VATROGASCI NA TERENU: Gusti crni dim kulja iz stana u centru Lazarevca
DANAS je došlo do požara u jednoj zgradi u centru Lazarevca.
Kako se vidi na slici podeljenoj na Instagram stranici "192_rs", gusti crni dim kulja iz jednog od stanova, dok su vatrogasci na licu mesta.
Trenutno nije poznato šta je uzrok buktinje, kao ni stanje učesnika.
Uviđajem će biti poznato više detalja.
(Kurir)
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