VATROGASCI NA TERENU: Gusti crni dim kulja iz stana u centru Lazarevca

DANAS je došlo do požara u jednoj zgradi u centru Lazarevca.

Foto: Društvene mreže/192_rs

Kako se vidi na slici podeljenoj na Instagram stranici "192_rs", gusti crni dim kulja iz jednog od stanova, dok su vatrogasci na licu mesta.

Foto: Društvene mreže

Trenutno nije poznato šta je uzrok buktinje, kao ni stanje učesnika.

Uviđajem će biti poznato više detalja.

(Kurir)