Nesreće

VATROGASCI NA TERENU: Gusti crni dim kulja iz stana u centru Lazarevca

Jelena Ždralić

30. 09. 2026. u 21:12

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DANAS je došlo do požara u jednoj zgradi u centru Lazarevca.

ВАТРОГАСЦИ НА ТЕРЕНУ: Густи црни дим куља из стана у центру Лазаревца

Foto: Društvene mreže/192_rs

Kako se vidi na slici podeljenoj na Instagram stranici "192_rs", gusti crni dim kulja iz jednog od stanova, dok su vatrogasci na licu mesta. 

Foto: Društvene mreže

Trenutno nije poznato šta je uzrok buktinje, kao ni stanje učesnika. 

Uviđajem će biti poznato više detalja. 

(Kurir)

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