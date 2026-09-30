TUKAO I UDAVIO NEVENČANU SUPRUGU, PA NJENO TELO SAKRIO U ZAMRZIVAČ: Dalibor Demirović dobio 20 godina zatvora

VIŠI sud u Leskovcu doneo je i objavio presudu kojom je Dalibor Demirović(44), iz leskovačkog sela Pečenjevce, oglašen krivim zbog ubistva nevenčane supruge Katarine Gligorijević(36) i osuđen na 20 godina zatvora.

I.Mitić

Optuženi Dalibor Demirović je oglašen krivim zato što je 3. novembra prošle godine, u popodnevnim časovima u Pečenjevcu, lišio života vanbračnu suprugu Katarinu, koju je prethodno zlostavljao.

Leskovački Viši sud je saopštio da se zločin dogodio u spavaćoj sobi spratnog dela porodične kuće. Demirović je sada pokojnoj Katarini zadao više udaraca rukama i nogama u predelu glave i tela nanevši joj brojne povrede, koje se zbirno kvalifikuju kao teška telesna povreda, nakon čega je, obema rukama, uhvatio i stezao za vrat zbog čega je došlo do ugušenja i smrti nesrećne žene.

Dalibor je njen leš odvukao do zamrzivača u predsoblju kuće, iz koga je izvukao sve kese sa namirnicama, skinuo odeću sa tela pokojne žene i ubacio, sa delovima garderobe, u zamrzivač, dok je preko njenog tela vratio pvc-kese sa namirnicama, a ostali deo garderobe ubijene žene bacio u kantu za otpatke. On je potom pobegao sa lica mesta, a tri dana kasnije ga je policija, nedaleko od mesta zločina, pronašla i lišila slobode.

Sud je saopštio da je Dalibor svojoj žrtvi, pre nego što joj je presudio, naneo brojne povrede u vidu krvnih podliva mekih moždanica desne polutine velikog mozga, tkiva poglavine, obostrane prelome petog i šestog rebra, nagnječenja i oguljotine kože lica, nosa, vrata, ruku, nogu, oba ramena, grudnog koša, leđa i stomaka.

U izrečenu kaznu zatvora Daliboru će se uračunati vreme koje je proveo u pritvoru, počev od 14. aprila ove godine, a pritvor mu je produžen do upućivanja u ustanovu za izdržavanje izrečene mu kazne. Na obe odluke osuđeni ima pravo žalbe Apelacionom sudu u Nišu.