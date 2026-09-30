UHAPŠEN ANDREJ BLAGOJEV: Visokopozicionirani pripadnik Vračarskog kriminalnog klana pao u Solunu
KAKO nezvanično saznajemo, visokopozicionirani pripadnik Vračarskog kriminalnog klana Andrej Blagojev (23), uhapšen je u Solunu, u koordinisanoj akciji službi bezbednosti Srbije i Grčke.
Lisice na ruke Blagojevu stavljene su zahvaljujući operativnom radu Uprave kriminalisticke policije i Uprave za tehniku MUP Republike Srbije i saradnji sa Bezbednosno informativnom agencijom, PU za grad Beograd i grčkim kolegama.
Operativna saznanja ukazuju da je Andrej Blagojev organizovao bacanje ručnih bombi i molotovljevih koktela na ugostiteljske objekte u Beogradu u prethodnom periodu.
Takođe se sumnjuči za otmice, ubistva i paljenje lokala.
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