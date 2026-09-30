STRAVIČNA NESREĆA U SUBOTICI: Raskrsnica potpuno blokirana
DANAS u popodnevnim satima je na Segedinskom putu u Subotici došlo do lančanog sudara.
U saobraćajnoj nesreći učestvovalo je čak šest vozila.
Nije poznato kako je došlo do sudara, na sreću nema teže povređenih lica.
Policija trenutno obavlja uviđaj, mogući su zastoji i gužve, pa se vozačima koji prolaze ovom deonicom, savetuje oprez.
(Blic)
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