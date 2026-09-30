Nesreće

STRAVIČNA NESREĆA U SUBOTICI: Raskrsnica potpuno blokirana

Jelena Ždralić

30. 09. 2026. u 19:28

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DANAS u popodnevnim satima je na Segedinskom putu u Subotici došlo do lančanog sudara.

СТРАВИЧНА НЕСРЕЋА У СУБОТИЦИ: Раскрсница потпуно блокирана

Foto: Društvene mreže

U saobraćajnoj nesreći učestvovalo je čak šest vozila.

Nije poznato kako je došlo do sudara, na sreću nema teže povređenih lica.

Policija trenutno obavlja uviđaj, mogući su zastoji i gužve, pa se vozačima koji prolaze ovom deonicom, savetuje oprez.

(Blic)

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