STRAVIČNA NESREĆA U SUBOTICI: Raskrsnica potpuno blokirana

DANAS u popodnevnim satima je na Segedinskom putu u Subotici došlo do lančanog sudara.

Foto: Društvene mreže

U saobraćajnoj nesreći učestvovalo je čak šest vozila.

Nije poznato kako je došlo do sudara, na sreću nema teže povređenih lica.

Policija trenutno obavlja uviđaj, mogući su zastoji i gužve, pa se vozačima koji prolaze ovom deonicom, savetuje oprez.

(Blic)