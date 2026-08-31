MARKO I PETAR PONOVO U SUDU: Navijačima Crvene zvezde ukinuta presuda za ubistvo Aleksandra Pantića u Bijeljini
VRHOVNI sud Republike Srpske ukinuo je presudu navijačima Crvene zvezde Marku Zariću i Petru Bujinoviću kojom su osuđeni na pet godina zatvora zbog tuče u kojoj je ubijen navijač Partizana Aleksandar Pantić 2018. godine u Bijeljini.
- Sudsko veće uvažilo je žalbu tužilaštva, ali i žalbe branilaca optuženih. Ukinuta je prvostepena presuda Okružnog suda u Bijeljini i postupak je vraćen na ponovno suđenje - rekla je sekretar Vrhovnog suda Jelena Despotović.
Ovo je drugi put da Vrhovni sud ukida prvostepenu presudu Zariću i Bujinoviću. Prvobitno su bili oslobođeni optužbe za ubistvo, da bi u ponovljenom postupku sud prekvalifikovao krivično delo i osudio iz za učešće u tuči. Zariću je tada izrečena kazna od dve i po godine, a Bujinoviću dve godine i deset meseci zatvora, što je sada ukinuto.
Brutalno ubistvo dogodilo se 15. septembra 2018. godine na parkingu ispred hotela "Sveti Stefan" u Dvorovima kod Bijeljine. U optužnici se navodi da se radilo o dogovorenoj tuči između navijača Crvene zvezde i Partizana. Motiv za obračun je bio grafit koji su navijači Crvene zvezde iscrtali na zidu u krugu Gimnazije "Filip Višnjić", a koji su navijači Partizana prekrečili.
Dogovorena je tuča, ali su navijači Zvezde sa sobom poneli motke, držalice, letve i slično.
- Kada su došli ispred hotela raspodelili su se po grupama. Jedna grupa je stala na vidno mesto na parkingu, dok su se ostali sakrili u nezavršeni deo hotela i tako skriveni su čekali dolazak navijača Partizana. Po dolasku suparnika, grupe su krenule jedna prema drugoj. Zapaljena je i baklja i došlo je masovne tuče u kojoj je Pantić zadobio brojne povrede glave, sa prelomima kostiju lobanje i razorenjem mozga od kojih je preminuo na putu za Klinički centar Srbije - navodilo se u optužnici.
Prema optužnici Zarić je pesnicom udario Pantića u glavu. On je pao na asflat. Potom su ga Zarić i Bujinović udarali po glavni držalicom i drvenom motkom, nanevši mu višestruke povrede. Pantićeve povrede u optužnici su opisane u 330 reči...
Zbog ovog slučaja Osnovni sud u Bijeljini ranije je osudio 13 navijača Crvene zvezde na ukupno 19 i po godina zatvora zbog učešća u tuči. Izrečene su im kazne od po 18 meseci zatvora.
Osuđeno je i sedam navijača Partizana na ukupno 105 meseci zatvora, odnosno na kazne od po 15 meseci zatvora.
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