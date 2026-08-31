OTMICA AVGANISTANACA I TURAKA: Tražen otkup od porodica u hiljadama evra

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušana su trojica osumnjičenih da su od 26. do 29. avgusta 2026. godine u Ulici Gavrila Principa obmanom odveli i silom zadržali u Vladimircima dvojicu državljana Avganistana i trojicu državljana Turske u nameri da od njihovih porodica iznude po 10.000 evra.

S. J. M.

Osumnjičeni Stefan P. (30), Slobodan K. (43) i državljanin Bosne i Hercegovine Selim D. (29) su se na saslušanju branili ćutanjem, a nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da svoj trojici odredi pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu, Slobodanu K. i Selimu D. i da ne bi uticali na svedoke, a Selimu D. i zbog opasnosti od bekstva.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo otmica u saizvršilaštvu, za koje je zaprećena kazna zatvora od tri do 12 godina.

Postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni od 26. do 29. avgusta 2026. godine, po prethodnom dogovoru i zajedničkim delovanem obmanom odveli i silom zadržali oštećene u nameri da od njihovih porodica iznude novac, pri čemu su otetim strancima pretili ubistvom i teškom telesnom povredom.

- Najpre se, kako se sumnja, 26. avgusta Stefan P. u dogovoru sa drugom dvojicom osumnjičenih, odvezao do Ulice Gavrila Principa u Beogradu pa se ispred jednog kafića obratio oštećenim državljanima Avganistana i lažno se predstavio kao taksista koji navodno treba da ih odvede do granice Republike Srbije. Zatim ih je odvezao do iznajmljene vikendice u Grabovcu u opštini Obrenovac, gde su oštećene dočekali Slobodan K. i NN lice sa maskama na glavama, pištoljem u ruci i palicom, pa su zajedno sa Stefanom P. odmah počeli da tuku oštećene i ozbiljno im prete rečima da njihove porodice treba da uplate novac u iznosu od po 10.000 evra, kako bi ih pustili, a u suprotnom će ih ubiti i teško povrediti. Nakon toga su im stavili plastične vezice na ruke i zaključali najpre u podrum, a zatim i u potkrovlje kuće - navodi se u saopštenju VJT.

Kako kažu, potom su osumnjičeni ulazili kod oštećenih i davali im telefone radi pozivanja svojih porodica i traženja novca za njihovo oslobađanje, te su snimali glasovne poruke i slali porodicama oštećenih kako ih tuku i prete im.

- Na isti način su, kako se sumnja, sutradan su ponovili otmicu trojice državljana Turske. Jedan od osumnjičenih je, kako se sumnja, iz telefona oštećenih uzeo kod za preuzimanje novca za transport lica od Turske do Italije, posle čega su Stefan P. i Slobodan K. 28. avgusta oko 13.45 časova, došli do u kafića u Ulici Gavrila Principa i pokazali vlasniku kafića pomenuti kod, nakon čega im je on dao novac u iznosi od 4.800 evra. Sledećeg dana u prepodnevnim časovima osumnjičeni su silom smestili oštećene u prtljažni deo kombija „reno master“ i odvezli ih do njive u selu Trbušac, opština Vladimirci, na kojem mestu su osumnjičeni izašli iz kombija i udaljili se, a oštećeni sami skinuli plastične vezice, nasilno otvorili vrata prtljažnog dela kombija i u obližnjem delu puta zaustavili prolaznike, koji su pozvali policiju - navodi tužilaštvo.