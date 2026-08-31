Suđenja

APELACIONI SUD U NIŠU DONEO ODLUKU: Optuženima za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić će se suditi u Negotinu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

31. 08. 2026. u 17:15

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APELACIONI sud u Nišu doneo je odluku da se umesto u Višem sudu u Zaječaru optuženima za ubistvo dvogodišnje devojčice Danke Ilić, sudi u Višem sudu u Negotinu.

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ ДОНЕО ОДЛУКУ: Оптуженима за убиство двогодишње Данке Илић ће се судити у Неготину

Foto: K. Mitrović/Privatna arhiva

Optuženima za ubistvo dvogodišnje devojčice će se suditi u Negotinu

Za ubistvo devojčice, koja je nestala 26. marta 2024. godine, a čije telo nikada nije pronađeno, optuženi su Dejan Dragijević i Srđan Janković.

Iz Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru su za Tanjug rekli da će tražiti da pred sudom u Negotinu tužioci iz tog tužilaštva zastupaju optužnicu, koju su i podigli.

U ovom postupku bio je optužen i otac Dejana Dragijevića, Radoslav Dragijević, ali je odlukom suda protiv njega obustavljen postupak.

Optužnicom, koja je podignuta nakon dopune istrage, Dragijević i Janković su optuženi za krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu.

Dopuna istrage je sprovedena po nalogu Apelacionog suda u Nišu nakon što je dva puta vratio rešenje o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru, s tim što je drugog puta naložio da odluku donosi potpuno novo sudsko veće i to Višeg suda u Negotinu.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića osudi na kazne doživotnog zatvora.

Sumnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta u Banjskom polju kod Bora najpre automobilom JKP "Vodovod", gde su bili zaposleni, udarili dvogodišnju devojčicu, i zatim je stavili u vozilo.

Oni su, kako se sumnja, njeno telo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premestili.

Telo devojčice nije nikada pronađeno.

Radoslav Dragijević se sumnjiči da je sinu Dejanu Dragijeviću pomogao da premesti telo devojčice.

Rođeni brat Dejana Dragijevića, Dalibor Dragijević, preminuo je 7. aprila 2024. godine u prostorijama Policijske uprave u Boru tokom zadržavanja.

(Tanjug/sputnikportal.rs)

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