Nesreće

ILJUŠIN GASI NA RAVNOJ GORI: Situacija u Deliblatskoj peščari stabilna

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

31. 08. 2026. u 16:29

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SITUACIJA sa požarom u Deliblatskoj peščari je danas stabilna, već šesti dan bez novih žarišta.

ИЉУШИН ГАСИ НА РАВНОЈ ГОРИ: Ситуација у Делиблатској пешчари стабилна

foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Završeni su i radovi na pravljenju protivpožarnih pruga i useka, napravljeni su zaštitni pojasevi u dužini od 90 kilometara i zahvaljujući njima sva naselja na opožarenom području u potpunosti su bezbedna, prenosi RTS.

I pored toga, sve raspoložive ekipe i dalje dežuraju na terenu, a i dalje se natapaju obodna područja opožarenih mesta.

Požar na Ravnoj gori je pod kontrolom, javlja dopisnik RTS-a.

Ruski avion "Iljušin" je u dva navrata preleteo Ravnu goru i učestvuje u gašenju požara na nepristupačnom terenu.

Tanjug

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari

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