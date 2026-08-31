ILJUŠIN GASI NA RAVNOJ GORI: Situacija u Deliblatskoj peščari stabilna
SITUACIJA sa požarom u Deliblatskoj peščari je danas stabilna, već šesti dan bez novih žarišta.
Završeni su i radovi na pravljenju protivpožarnih pruga i useka, napravljeni su zaštitni pojasevi u dužini od 90 kilometara i zahvaljujući njima sva naselja na opožarenom području u potpunosti su bezbedna, prenosi RTS.
I pored toga, sve raspoložive ekipe i dalje dežuraju na terenu, a i dalje se natapaju obodna područja opožarenih mesta.
Požar na Ravnoj gori je pod kontrolom, javlja dopisnik RTS-a.
Ruski avion "Iljušin" je u dva navrata preleteo Ravnu goru i učestvuje u gašenju požara na nepristupačnom terenu.
Tanjug
BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari
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