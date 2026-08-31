UBICA IZNAJMIO STAN U BLIZINI KUĆE SURČINCA: Detalji istrage brutalne likvidacije Novice Eleka ispred porodičnog doma

ISTRAGA ubistva Novice Eleka (45), koji je usmrćen u subotu uveče ispred svog doma u Surčinu, došla je do saznanja da je zločinac intenzivno komunicirao sa muškarcem, koji je bio udaljen nekoliko stotina metara od kuće žrtve, u drugom objektu u susednoj ulici.

Foto: "Novosti"/Privatna arhiva

Takođe, otkriven je i detalj da je, za sada neimenovana devojka, prenosila ključne poruke između njih dvojice.

Prema poslednjim podacima, pet dana pre zločina, napadač je nedaleko od Elekove kuće iznajmio stan. Došao je sa električnim biciklom i rancem. Platio je unapred, a od subote uveče, kada je oko 21 sat pucao u žrtvu, nije se više pojavljivao. Očevici ga opisuju kao mlađeg muškarca, a u trenutku likvidacije bio je obučen u crni šorts, majicu iste boje, dok je na ruke stavio hirurške rukavice.

Snimak ubistva NA pojedinim društvenim mrežama pojavio se snimak brutalnog smaknuća Novice Eleka. Vidi se i sam trenutak ubistva, kako mu osumnjičeni bez milosti puca u glavu. Analizom je utvrđeno da se počinilac kreće vrlo vešto, kao i da je verovatno vežbao gađanje. Inače, automat "hekler" se teško nalazi na crnom tržištu, pa se veruje da je donet iz neke od okolnih zemalja.

- Čovek nije ni znao da je stan iznajmio ubici - pričaju komšije. - Policija je juče detaljno pregledala sve. Ne znamo da li su nešto našli. Jedan od žitelja obližnje ulice, takođe je u to vreme iznajmio kuću nepoznatom mladiću. I njega nema od noći ubistva. Verovatno su zajedno pobegli. Bila je tu i jedna devojka. Često je svraćala u stan ovog što je pucao. Njega smo viđali po kraju. Stalno je nešto gledao u telefon.

Sada je već izvesno da je golobradi zločinac, prema opisu žitelja ovog dela Surčina, osmatrao Eleka i proučavao njegove navike. Kobne večeri on je negde bio sa suprugom, koja je i vozila automobil. Kada su se zaustavili i parkirali, žena je ušla u kuću. Elek je ostao kod kola, a uskoro je iz komšijskih tuja, gde je bio sakriven, izleteo ubica i počeo da puca.

Postoji i snimak stravičnog zločina na kome se vidi da je žrtva pokušavala da se spasi trčeći oko vozila, ali je napadač bio neumoljiv. Čak i kada je pao na trotoar, ispred svoje kuće, ubica je prišao Eleku i još dva puta mu pucao u glavu. Posle zločina, napadač je seo na električni bicikl, a usput je bacio oružje, "hekler". Ranac mu je ostao u tujama gde se krio.

Nakon nekoliko stotina metara otarasio se i bicikla i prešao, najverovatnije, u automobil u kom ga je čekao saučesnik. Pobegao je u nepoznatom pravcu. Potera za njim i dalje traje. Policija radi na identifikaciji, lociranju i hapšenju svo troje osumnjičenih.

Sukob počeo u zatvoru?

POLICIJA intenzivno radi na rasvetljavanju ubistva Eleka, koji je poznat istražiteljima od ranije. Doduše, poslednjih godina se povukao u mirnije vode. Otvorio je sa bratom firmu, koja se bavi eksploatacijom šljunka, peska, gline i kaolina. Ispituju se prijatelji Surčinca kako bi se otkrio motiv.

- Jedan od glavnih pravaca istrage je da je ubijen zbog sukoba, koji je imao na robiji - navodi naš sagovornik. - Prema nekim informacijama, tokom izdržavanja kazne se sukobio sa izvesnim visokopozicioniranim pripadnikom jednog od klanova. Pominju se i 'vračarci'. Navodno, i kada je izašao na slobodu, stizale su mu pretnje.