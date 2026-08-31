KOŠARKAŠI Srbije igraju veoma važnu utakmicu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" gostuju Italiji u Pezaru, a ovu utakmicu možete da pratite u prenosu uživo na portalu "Novosti".

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Italija - Srbija (početak, 19.30)

Uoči meča:

"Azuri" ovaj meč dočekuju u lošem raspoloženju. Oni su pre tri dana poraženi u Tuzli od Bosne i Hercegovine (78:76).

Za razliku od njih, Srbija je u "Beogradskoj areni" bila ubedljiva protiv Islanda (102:73) i želi da napravi veliki brejk koji bi joj otvorio vrata Mundobasketa.

Ipak, Italija je rival koji ne leži našoj reprezentaciji koja je poslednji put ovog rivala dobila na Svetskom prvenstvu 2019. godine (92:77), a od tada je selekcija sa Apeninskog poluostrva nanizala tri trijumfa.

Selektor Srbije, Dušan Alimpijević, odabrao je 12 igrača na koje računa na ovoj utakmici: Nemanja Dangubić, Nikola Jović, Stefan Momirov, Ognjen Dobrić, Nikola Jokić, Arijan Lakić, Marko Gudurić, Nikola Tanasković, Dejan Davidovac, Aleksa Avramović, Nikola Milutinov i Jovan Novak.

Podsetimo, obe selekcije pred ovaj duel imaju učinak 5-2. Turska je lider na tabeli sa 7-0.

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