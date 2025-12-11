ŠOK NA SUĐENJU ZA UBISTVO ANE VOLŠ: Brajan izgovorio dve reči i sve je stalo
DANAS je nastavljeno suđenje Brajanu Volšu u slučaju ubistva Beograđanke Ane Volš čiji nestanak je prijavljen 1. januara 2023. godine. On danas nije svedočio, a njegovi branioci nisu pozvali svedoke i nisu iznosili bilo kakve dokaze u njegovu korist, piše "CNN".
Njegovi advokati su ranije govorili i najavljivali da će on svedočiti, ali se danas na suđenju ipak to nije dogodilo. Volš je samo kratko rekao sudiji da neće svedočiti.
- Neću svedočiti - rekao je kratko Volš.
Tužioci u Masačusetsu su pozvali oko 50 svedoka tokom osam dana svedočenja. Nakon toga je sudija poslao porotu kući nekoliko minuta nakon što su došli u sudnicu u četvrtak ujutru.
Ko je Ana Volš?
Da podsetimo, Brajan Volš je optužen da je 1. januara 2023. godine ubio svoju suprugu Anu Volš, poreklom iz Beograda. Kao mogući motiv zločina navodi se da je Ana navodno imala ljubavnu aferu prema jednoj verziji, dok druga glasi da ju je Brajan ubio navodno zbog novca.
