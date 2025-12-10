Fudbal

ODRŽAN ŽREB! Omladinska reprezentacija dobila rivale u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo

Новости онлине

10. 12. 2025. u 12:35

Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije (U-19) igraće u Drugoj grupi elitne runde kvalifikacija za plasman na Evropsko prvenstvo 2026. protiv Engleske, Portugalije i Poljske, odlučeno je danas žrebom u Nionu.

Foto: FSS

Utakmice su na programu u periodu od 23. do 31. marta naredne godine u formatu mini-turnira. UEFA će naknadno da objavi ko će da bude domaćin turnira. Plasman na EP 2026. izboriće samo pobednik turnira.

EP će biti održano od 28. juna do 11. jula naredne godine u Velsu.

