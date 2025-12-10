ODRŽAN ŽREB! Omladinska reprezentacija dobila rivale u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo
Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije (U-19) igraće u Drugoj grupi elitne runde kvalifikacija za plasman na Evropsko prvenstvo 2026. protiv Engleske, Portugalije i Poljske, odlučeno je danas žrebom u Nionu.
Utakmice su na programu u periodu od 23. do 31. marta naredne godine u formatu mini-turnira. UEFA će naknadno da objavi ko će da bude domaćin turnira. Plasman na EP 2026. izboriće samo pobednik turnira.
EP će biti održano od 28. juna do 11. jula naredne godine u Velsu.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
ZA SPAS SA DNA TABELE: Torino angažovao novog sportskog direktora!
10. 12. 2025. u 15:56
PRAZNIK U VRANjU: Mali sajam sporta okupio 37 klubova
10. 12. 2025. u 15:48
KO BI SE OVOME NADAO: Klub koji sa klupe predvodi dželat Srbije i Crne Gore na pragu je ulaska u drugu fazu Lige šampiona!
Karabag, ciljajući da prekine seriju od pet utakmica bez pobede protiv holandskih timova u Evropi, dočekuje Ajaks na "Republičkom stadionu Tofik Bahramov" u okviru šestog kola Lige šampiona.
10. 12. 2025. u 07:40
HRVATSKA U ŠOKU: Evo šta su "grobari" iz Beograda uradili Bed blu bojsima, navijačima FK Dinamo Zagreb! (FOTO)
Dok Hrvatska još priča o tamošnjem derbiju, u kome su se sastali Dinamo Zagreb i Hajduk Split, kao nova tema tamošnjoj javnosti nametnula se - vest iz Srbije.
09. 12. 2025. u 20:50
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)