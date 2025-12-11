Hapšenja i istraga

UHAPŠEN NAPADAČ IZ OBRENOVCA: Ušao u stanicu i predao se

Ana Đokić

11. 12. 2025. u 16:30

A.R. koji je pucao u prepodnevnim časovima u Obrenovcu na Petra G. predao se policiji.

УХАПШЕН НАПАДАЧ ИЗ ОБРЕНОВЦА: Ушао у станицу и предао се

Foto: Depositphotos

Prema nezvaničnim saznanjima, on je u pratnji advokata došao u PS Obrenovac i predao se.

Pucnjava u selu Rakovica nadomak Beograda

