Fudbal

FUDBALSKA NAVIJAČKA ŠKOLA! Austrijanci podržali "delije", a spektakl u Gracu pokazao pravu čar fudbala (VIDEO/FOTO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

11. 12. 2025. u 21:40

Sva prilika bila je da će Zvezda bez navijača u Grac, Zvezda se žalila na odluku UEFA, njihova žalba je usvojena, a navijači Šturma pokazali su veličinu i viteštvo kakvo se retko viđa.

ФУДБАЛСКА НАВИЈАЧКА ШКОЛА! Аустријанци подржали делије, а спектакл у Грацу показао праву чар фудбала (ВИДЕО/ФОТО)

FOTO: FK Crvena zvezda

Na utakmici protiv Notingem Foresta Austrijanci su razvili transparent koji je pružio podršku zvezdašima i to je pokazalo da fudbal čine upravo navijači, čega su i Gračani bili svesni. 

- Bez kazne za gostovanje za navijače Crvene zvezde! Zaustavite kolektivne kazne! - napisale su domaće pristalice tada i oduševile sve. 

Neretko su u zapadnim zemljama Evrope navijači crveno-belih dočekivani kao izgrednici, a u Gracu su ih pratile velike mere obezbeđenja, jake policijske snage, a incidenata nije bilo, kao ni na stadionu. 

Pobedio je fudbal, navijačka strast, a u svet je poslata jedna lepa slika. 

Nakon meča preko 2000 gostujućih navijača proslavilo je pobedu sa svojim mezimcima, a kako je to izgledalo pogledajte: 

 

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?