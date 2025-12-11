FUDBALSKA NAVIJAČKA ŠKOLA! Austrijanci podržali "delije", a spektakl u Gracu pokazao pravu čar fudbala (VIDEO/FOTO)

Sva prilika bila je da će Zvezda bez navijača u Grac, Zvezda se žalila na odluku UEFA, njihova žalba je usvojena, a navijači Šturma pokazali su veličinu i viteštvo kakvo se retko viđa.

FOTO: FK Crvena zvezda

Na utakmici protiv Notingem Foresta Austrijanci su razvili transparent koji je pružio podršku zvezdašima i to je pokazalo da fudbal čine upravo navijači, čega su i Gračani bili svesni.

- Bez kazne za gostovanje za navijače Crvene zvezde! Zaustavite kolektivne kazne! - napisale su domaće pristalice tada i oduševile sve.

Class from Sturm Graz fans who have protested against UEFA banning Crvena zvezda supporters being banned from their Europa League game in Austria in next month.#fkcz pic.twitter.com/Ru0kPBWcUo — Sam Street (@samstreetwrites) November 6, 2025

Neretko su u zapadnim zemljama Evrope navijači crveno-belih dočekivani kao izgrednici, a u Gracu su ih pratile velike mere obezbeđenja, jake policijske snage, a incidenata nije bilo, kao ni na stadionu.

Pobedio je fudbal, navijačka strast, a u svet je poslata jedna lepa slika.

Nakon meča preko 2000 gostujućih navijača proslavilo je pobedu sa svojim mezimcima, a kako je to izgledalo pogledajte:

