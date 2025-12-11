PEDAGOŠKOM ASISTENTU 18 GODINA I TRI MESECA ZATVORA: Izrečena presuda u Višem sudu u Somboru za zlostavljanje mališana u vrtiću u Odžacima
PEDAGOŠKI asistent I.O. (28) iz Bogojeva, osuđen je danas u Višem sudu u Somboru, nepravosnažnom presudom, na jedinstvenu kaznu od 18 godina i tri meseca uzatvora. On je oglašen krivim za ukupno 29 krivičnih dela nedozvoljene polne radnje iz člana 182. stav 2. Krivičnog zakonika u vezi sa članom 181. stav 3. Krivičnog zakonika i jednog krivičnog dela prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju iz člana 185. stav Z. u vezi sa stavom 2. Krivičnog zakonika.
Kako su za "Novosti" rekli u Višem sudu u Somboru, pritvor prema optuženom I.O. produžen je do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora koja mu je izrečena navedenom nepravnosnažnom presudom Višeg suda u Somboru od 11. decembra 2025. godine, a najduže dok ne istekne vreme trajanja kazne izrečene navedenom nepravnosnažnom presudom.
Oštećeni su radi ostvarivanja imovinsko - pravnih zahteva upućeni na parnični postupak, a okrivljeni obavezan na snošenje troškova krivičnog postupka, koji će biti odmereni u pisanom otpravku presude.
Roditelji mališana, posle izricanja presude, kažu da je ovolikom kaznom, na neki način pravda zadovoljena.
- Iskreno, nismo očekivali da će biti ovolika kazna - kaže majka jednog od zlostavljane dece. - Ipak, trauma našoj deci i nama zbog svega doživljenog ostaće do kraja života, i moramo se truditi, da koliko je to god moguće, zaboravimo. Važno nam je da on nije na slobodi, i da ne može da naudi još nekom detetu.
Pedagoški asistent se sumnjiči da je predmetne radnje preduzimao u dužem vremenskom periodu u kontinuitetu od leta 2022. do 4. maja 2023. godine prema većem broju oštećenih, odnosno deci koja su roođena 2017., 2018., 2019. i 2020. godine, zloupotrebljavajući položaj osobe kojoj su deca iz pedagoške ustanove bila poverena na staranje i negu.
Za čitav slučaj u javnosti se saznalo kada je jedan četvorogodišnji dečak roditeljima ispričao kako ga je u vrtiću pedagoški asistent nagog fotografisao, nakon čega su odlučili da provere dečakove navode. Posle razgovora sa prhilogom, utvrđeno je da je detetov iskaz verodostojan, slučaj je prijavljen policiji, i I.O. je ubrzo uhapšen i od tada se nalazi u pritvoru.
