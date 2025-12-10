Politika

VELIKO MI JE ZADOVOLJSTVO ŠTO SU POTVRDILI UČEŠĆE NA EXPO 2027 Vučić razgovarao telefonom sa predsednikom Rumunije

В.Н.

10. 12. 2025. u 12:00

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Rumunije Nikušorom Danom.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

"Dobar razgovor sa predsednikom Rumunije tokom kojeg smo razmenili mišljenja o svim bilateralnim pitanjima od značaja. Naše države povezuju vekovno prijateljstvo, bliskost i saradnja u svim oblastima, a uveren sam da postoji još mnogo prostora da dodatno osnažimo politički dijalog i postignemo vidljiv napredak u ekonomskim odnosima koji dinamično napreduju.

Posebnu pažnju posvećujemo velikim energetskim projektima koji doprinose bezbednosti i stabilnosti obe države. Jedan od projekata od najvećeg značaja je auto-put Beograd-Temišvar, kojim bismo povezali naša dva grada putovanjem od svega jednog sata, a ta saobraćajnica bi dodatno učvrstila naše veze i olakšala život građanima sa obe strane granice.

Istakao sam da članstvo u EU ostaje strateški cilj Srbije. Zato smo jasno odredili da do kraja 2026. sprovedemo sve neophodne reforme, a zahvalni smo Rumuniji na podršci ovom procesu i spremnosti da podeli svoju ekspertizu. Izrazio sam zahvalnost za doslednu i principijelnu podršku Rumunije suverenitetu i teritorijalnom integritetu Republike Srbije, kao i za stav o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Ta podrška nije samo poštovanje međunarodnog prava, već i dokaz iskrenog prijateljstva između naših naroda.

Veliko mi je zadovoljstvo što je potvrđeno učešće Rumunije na EXPO 2027, događaju od ključnog značaja za razvoj Srbije i regiona", navedeno je u objavi na zvaničnom Instagram nalogu predsednika. 

0 0

