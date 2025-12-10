VELIKO MI JE ZADOVOLJSTVO ŠTO SU POTVRDILI UČEŠĆE NA EXPO 2027 Vučić razgovarao telefonom sa predsednikom Rumunije

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Rumunije Nikušorom Danom.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

"Dobar razgovor sa predsednikom Rumunije tokom kojeg smo razmenili mišljenja o svim bilateralnim pitanjima od značaja. Naše države povezuju vekovno prijateljstvo, bliskost i saradnja u svim oblastima, a uveren sam da postoji još mnogo prostora da dodatno osnažimo politički dijalog i postignemo vidljiv napredak u ekonomskim odnosima koji dinamično napreduju.

Posebnu pažnju posvećujemo velikim energetskim projektima koji doprinose bezbednosti i stabilnosti obe države. Jedan od projekata od najvećeg značaja je auto-put Beograd-Temišvar, kojim bismo povezali naša dva grada putovanjem od svega jednog sata, a ta saobraćajnica bi dodatno učvrstila naše veze i olakšala život građanima sa obe strane granice.

Istakao sam da članstvo u EU ostaje strateški cilj Srbije. Zato smo jasno odredili da do kraja 2026. sprovedemo sve neophodne reforme, a zahvalni smo Rumuniji na podršci ovom procesu i spremnosti da podeli svoju ekspertizu. Izrazio sam zahvalnost za doslednu i principijelnu podršku Rumunije suverenitetu i teritorijalnom integritetu Republike Srbije, kao i za stav o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Ta podrška nije samo poštovanje međunarodnog prava, već i dokaz iskrenog prijateljstva između naših naroda.

Veliko mi je zadovoljstvo što je potvrđeno učešće Rumunije na EXPO 2027, događaju od ključnog značaja za razvoj Srbije i regiona", navedeno je u objavi na zvaničnom Instagram nalogu predsednika.