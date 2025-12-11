POZNATO STANJE RANJENOG MUŠKARCA U OBRENOVCU: Kik-bokser pogođen sa tri metka, hitno operisan
RANjENI muškarac u Obrenovcu je u stabilnom stanju nakon pucnjave.
Muškarac P.G. (28) ranjen je danas u pucnjavi na parkingu ispred jednog restorana u Obrenovcu i prema saznanjima on se nalazi u stabilnom stanju nakon operacije. Kik-bokser iz Obrenovca je pogođen sa tri metka - dva u stomak i jedan u nogu.
On je nakon pucnjave odmah prevezen u Urgentni centar. Nakon hirurške intervencije na stomaku, on se sada nalazi van životne opasnosti.
Da podsetimo, policija je uhapsila A.P. koji je osumnjičen da je pucao na P.G. nakon verbalne svađe na parkingu ispred jednog restorana. U društvu ranjenog P.G. bio je i Filip Radovanović, poznati ekstremista koji je bio osuđen zbog upada automobilom u migrantski centar u Obrenovcu.
(Kurir)
