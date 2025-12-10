MEDENA ORAH PITA: Miriše na detinjstvo, praznike i topli dom

FANTASTIČNA kombinacija medenih kora, mekog orah biskvita i kremastog punjenja — ova pita zaista osvaja na prvi zalogaj.

FOTO: Novosti

Sastojci:

Kore

450 gr brašna

100 gr šećera u prahu

100 gr masti

5 kašika mleka

3 kašike meda

1 jaje

1 kašičica sode bikarbone

Priprema:

Zamesiti sve sastojke u kompaktno testo i ostaviti u frižideru 30 minuta. Podeliti na dva dela, razvući u pleh 30 × 35 cm i peći na 180°C oko 8 minuta.

Biskvit od oraha

4 jaja

4 kašike šećera

4 kašike brašna

1/2 kesice praška za pecivo

4 kašike mlevenih oraha

Priprema:

Umutiti belanca sa šećerom u čvrst sneg. Dodavati žumanca jedno po jedno. Na kraju umešati brašno, prašak za pecivo i mlevene orahe — lagano, špatulama. Izliti u istu veličinu pleha 30 × 35 cm i peći 15 minuta.

Krema:

1 l mleka

10 kašika šećera

1 vanilin šećer

11 kašika gustina

2–3 kašike meda

1 maslac ili margarin

Priprema:

Skuvati kremu od mleka, šećera, vanile i gustina. U potpuno hladnu kremu umutajte maslac i med. Podeliti kremu na dva jednaka dela.

Redosled slaganja

medena kora, polovina kreme, orah biskvit, druga polovina kreme, medena kora, šećer u prahu preko vrha

Prijatno!