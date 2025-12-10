Torte i kolači

MEDENA ORAH PITA: Miriše na detinjstvo, praznike i topli dom

Milena Tomasevic

10. 12. 2025. u 15:22

FANTASTIČNA kombinacija medenih kora, mekog orah biskvita i kremastog punjenja — ova pita zaista osvaja na prvi zalogaj.

Sastojci: 

Kore

  • 450 gr brašna
  • 100 gr šećera u prahu
  • 100 gr masti
  • 5 kašika mleka
  • 3 kašike meda
  • 1 jaje
  • 1 kašičica sode bikarbone

Priprema:

Zamesiti sve sastojke u kompaktno testo i ostaviti u frižideru 30 minuta. Podeliti na dva dela, razvući u pleh 30 × 35 cm i peći na 180°C oko 8 minuta.

Biskvit od oraha

  • 4 jaja
  • 4 kašike šećera
  • 4 kašike brašna
  • 1/2 kesice praška za pecivo
  • 4 kašike mlevenih oraha

Priprema:

Umutiti belanca sa šećerom u čvrst sneg. Dodavati žumanca jedno po jedno. Na kraju umešati brašno, prašak za pecivo i mlevene orahe — lagano, špatulama. Izliti u istu veličinu pleha 30 × 35 cm i peći 15 minuta.

Krema:

  • 1 l mleka
  • 10 kašika šećera
  • 1 vanilin šećer
  • 11 kašika gustina
  • 2–3 kašike meda
  • 1 maslac ili margarin

Priprema:

Skuvati kremu od mleka, šećera, vanile i gustina. U potpuno hladnu kremu umutajte maslac i med. Podeliti kremu na dva jednaka dela.

Redosled slaganja

medena kora, polovina kreme,  orah biskvit,  druga polovina kreme, medena kora, šećer u prahu preko vrha

Prijatno!

