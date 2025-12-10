MEDENA ORAH PITA: Miriše na detinjstvo, praznike i topli dom
FANTASTIČNA kombinacija medenih kora, mekog orah biskvita i kremastog punjenja — ova pita zaista osvaja na prvi zalogaj.
Sastojci:
Kore
- 450 gr brašna
- 100 gr šećera u prahu
- 100 gr masti
- 5 kašika mleka
- 3 kašike meda
- 1 jaje
- 1 kašičica sode bikarbone
Priprema:
Zamesiti sve sastojke u kompaktno testo i ostaviti u frižideru 30 minuta. Podeliti na dva dela, razvući u pleh 30 × 35 cm i peći na 180°C oko 8 minuta.
Biskvit od oraha
- 4 jaja
- 4 kašike šećera
- 4 kašike brašna
- 1/2 kesice praška za pecivo
- 4 kašike mlevenih oraha
Priprema:
Umutiti belanca sa šećerom u čvrst sneg. Dodavati žumanca jedno po jedno. Na kraju umešati brašno, prašak za pecivo i mlevene orahe — lagano, špatulama. Izliti u istu veličinu pleha 30 × 35 cm i peći 15 minuta.
Krema:
- 1 l mleka
- 10 kašika šećera
- 1 vanilin šećer
- 11 kašika gustina
- 2–3 kašike meda
- 1 maslac ili margarin
Priprema:
Skuvati kremu od mleka, šećera, vanile i gustina. U potpuno hladnu kremu umutajte maslac i med. Podeliti kremu na dva jednaka dela.
Redosled slaganja
medena kora, polovina kreme, orah biskvit, druga polovina kreme, medena kora, šećer u prahu preko vrha
Prijatno!
