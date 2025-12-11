uživoPRENOS, ŠTURM - ZVEZDA: Kakva utakmica za crveno-bele
FUDBALERI Crvene zvezde gostuju Šturmu u Gracu u šestom kolu Lige Evrope, a utakmicu pratite na portalu "Novosti".
ŠTURM - ZVEZDA (početak 18.45)
UOČI MEČA
Zvezda je nakon slabog početka sezone u drugorazrednom evropskom takmičenju uspela da se konsoliduje i sada ima čemu da se nada početkom 2026. godine.
Nakon samo jednog osvojenog boda iz prva tri meča, crveno-beli sada imaju sedam bodova i nalaze se na mestu koje vodi u plej-of.
U seriji su od dva trijumfa i sigurno je da bi želeli da taj niz produže u Gracu, gde će juriti prvu pobedu na gostujućem terenu.
Protiv Šturma su igrali samo jednom, a sastali su se u prijateljskom duelu 2021. godine.
Austrijski tim će imati imperativ pobede, s obzirom na to da bi im u slučaju poraza bilo jako teško da se domognu druge faze.
Važan trijumf protiv FCSB-a
U utakmicu protiv FCSB-a je Zvezda ušla kao veliki favorit i bila je u situaciji u kakvoj se sada nalazi Šturm.
Pobeda je bila imperativ, a ekipa Vladana Milojevića je od prvog minuta zaigrala u skladu sa očekivanjima.
Napadala je Zvezda i propustila solidan broj prilika u prvom delu, a nije je omeo ni crveni karton Teba Učene.
Pomogla je i Steaua, koja je odigrala izuzetno loš meč, te su domaći i u drugom delu bili bolji rival sa igračem manje.
Sve je to naplatio Bruno Duarte u 50. minutu, a Mateus se istakao u nekoliko navrata u završnici, sačuvavši pobedu svom timu.
U prvom kolu su rutinski poraženi od Mitjelanda u gostima, da bi na domaćem terenu nadigrali Rendžers.
Seltik ih je zatim savladao, iako su imali prednost u prvom poluvremenu, a u narednom kolu su odigrali susret bez golova protiv Notingema.
Mogu da žale i za duelom protiv Panatinaikosa u prošloj rundi, s obzirom na to da su poklekli u 74. minutu u veoma izjednačenom obračunu.
Uzimajući u obzir prikazano, Zvezda bi najviše trebalo da se plaši Tomija Horvata i Otara Kiteišvilija, koji su najviše pokazali od svih fudbalera ekipe iz Graca.
Crveno-beli po sistemu toplo-hladno
Zvezda jeste podigla nivo forme u Evropi, ali se to odrazilo na rezultate u domaćem prvenstvu.
Na prethodnih osam mečeva u Superligi, crveno-beli su zabeležili samo tri pobede, što je Partizan iskoristio da preuzme prvo mesto.
Milojevićeva ekipa je napravila lošu uvertiru pred put u Austriju. Poraženi su od Vojvodine na domaćem terenu minimalnim rezultatom, nastavivši sa promenjivim igrama.
Mučila je Zvezda muke i sa povredama, ali je bilo i drugih problema. Nemanja Radonjić je bio suspendovan, a odmah po povratku u tim se povredio i završio sezonu.
Na sreću, u konkurenciji za sastav su roviti Marko Arnautović i tek oporavljeni Šavi Babika.
Milojević: Atmosfera u timu je dobra
Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je na konferenciji za medije pred meč sa Šturmom da je tim svestan situacije u kojoj se nalazi, ali da je atmosfera dobra. Dodao je da će se tek pred meč znati može li Arnautović da zaigra.
- Što se tiče pritiska, od kad sam počeo da se bavim ovim poslom, pritisak je prisutan, normalan. Ne zabijam glavu u pesak, da ja to ne vidim. Ja sam trener, moram da budem fokusiran na tim i na ono što možemo da isporučimo u narednoj utakmici. Momci su svesni, profesionalci, odrasli ljudi. Svi smo svesni situacije u kojoj se nalazimo. Nemamo drugi izlaz, čekamo utakmicu protiv jako dobrog protivnika - poručio je Milojević.
ČITAV GRAD U AUSTRIJI OSTAO ZATEČEN ZBOG SRBA: Evo šta su uradile "delije" (VIDEO)
11. 12. 2025. u 13:13
SAMO MU JE OVO TREBALO! Nikola Jokić saznao baš loše vesti
10. 12. 2025. u 16:18 >> 16:34
MEČ SEZONE U GRACU: Pobeda vodi Zvezdu u nokaut fazu Lige Evrope!
ŠTURM Grac i Crvena zvezda ukrštaju koplja u duelu koji bi za oba tima mogao da odredi celu evropsku sezonu. Oba kluba jure mesto među najboljih 24 u Ligi Evrope, a situacija na tabeli je toliko tesna da jedan kiks sve može da promeni.
11. 12. 2025. u 07:30
ČITAV GRAD U AUSTRIJI OSTAO ZATEČEN ZBOG SRBA: Evo šta su uradile "delije" (VIDEO)
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč "delije" su se pobrinule za posebnu situaciju.
11. 12. 2025. u 13:13
KRAH - IBRAHIMOVIĆ OSTAJE BEZ NOVCA: Uložio milione u novi biznis - sve propalo
ZLATAN Ibrahimović je započeo biznis koji ne ide onako kako je planirano.
11. 12. 2025. u 11:24
