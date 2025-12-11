FUDBALERI Crvene zvezde gostuju Šturmu u Gracu u šestom kolu Lige Evrope, a utakmicu pratite na portalu "Novosti".

ŠTURM - ZVEZDA (početak 18.45)

UOČI MEČA

Zvezda je nakon slabog početka sezone u drugorazrednom evropskom takmičenju uspela da se konsoliduje i sada ima čemu da se nada početkom 2026. godine.

Nakon samo jednog osvojenog boda iz prva tri meča, crveno-beli sada imaju sedam bodova i nalaze se na mestu koje vodi u plej-of.

U seriji su od dva trijumfa i sigurno je da bi želeli da taj niz produže u Gracu, gde će juriti prvu pobedu na gostujućem terenu.

Protiv Šturma su igrali samo jednom, a sastali su se u prijateljskom duelu 2021. godine.

Austrijski tim će imati imperativ pobede, s obzirom na to da bi im u slučaju poraza bilo jako teško da se domognu druge faze.

Važan trijumf protiv FCSB-a

U utakmicu protiv FCSB-a je Zvezda ušla kao veliki favorit i bila je u situaciji u kakvoj se sada nalazi Šturm.

Pobeda je bila imperativ, a ekipa Vladana Milojevića je od prvog minuta zaigrala u skladu sa očekivanjima.

Napadala je Zvezda i propustila solidan broj prilika u prvom delu, a nije je omeo ni crveni karton Teba Učene.

Pomogla je i Steaua, koja je odigrala izuzetno loš meč, te su domaći i u drugom delu bili bolji rival sa igračem manje.

Sve je to naplatio Bruno Duarte u 50. minutu, a Mateus se istakao u nekoliko navrata u završnici, sačuvavši pobedu svom timu.

U prvom kolu su rutinski poraženi od Mitjelanda u gostima, da bi na domaćem terenu nadigrali Rendžers.

Seltik ih je zatim savladao, iako su imali prednost u prvom poluvremenu, a u narednom kolu su odigrali susret bez golova protiv Notingema.

Mogu da žale i za duelom protiv Panatinaikosa u prošloj rundi, s obzirom na to da su poklekli u 74. minutu u veoma izjednačenom obračunu.

Uzimajući u obzir prikazano, Zvezda bi najviše trebalo da se plaši Tomija Horvata i Otara Kiteišvilija, koji su najviše pokazali od svih fudbalera ekipe iz Graca.

Crveno-beli po sistemu toplo-hladno

Zvezda jeste podigla nivo forme u Evropi, ali se to odrazilo na rezultate u domaćem prvenstvu.

Na prethodnih osam mečeva u Superligi, crveno-beli su zabeležili samo tri pobede, što je Partizan iskoristio da preuzme prvo mesto.

Milojevićeva ekipa je napravila lošu uvertiru pred put u Austriju. Poraženi su od Vojvodine na domaćem terenu minimalnim rezultatom, nastavivši sa promenjivim igrama.

Mučila je Zvezda muke i sa povredama, ali je bilo i drugih problema. Nemanja Radonjić je bio suspendovan, a odmah po povratku u tim se povredio i završio sezonu.

Na sreću, u konkurenciji za sastav su roviti Marko Arnautović i tek oporavljeni Šavi Babika.

Milojević: Atmosfera u timu je dobra

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je na konferenciji za medije pred meč sa Šturmom da je tim svestan situacije u kojoj se nalazi, ali da je atmosfera dobra. Dodao je da će se tek pred meč znati može li Arnautović da zaigra.

- Što se tiče pritiska, od kad sam počeo da se bavim ovim poslom, pritisak je prisutan, normalan. Ne zabijam glavu u pesak, da ja to ne vidim. Ja sam trener, moram da budem fokusiran na tim i na ono što možemo da isporučimo u narednoj utakmici. Momci su svesni, profesionalci, odrasli ljudi. Svi smo svesni situacije u kojoj se nalazimo. Nemamo drugi izlaz, čekamo utakmicu protiv jako dobrog protivnika - poručio je Milojević.