ZVEZDA POBEDILA, DINAMO IZGUBIO
CRVENA zvezda je dobila Šturm u Gracu, i ponovo je osvetlala obraz balkanskog fudbala, dok su fudbaleri Dinama iz Zagreba ponovo doživeli evropsku sramotu.
Zvezda je izvojevala veliku pobedu koja trenutno crveno-bele stavlja na 17. poziciju tabele Lige Evrope i na putu ka evropskom proleću, dok su "modri" pomodreli od velike sramoe koju su doživeli od Betisa na Maksimiru.
Španci su poveli autogolom Dinamovog štopera Serđija Domingeza (20) i golovima Atletikovog đaka Rodriga Rikelmea i bivšeg napadača Mančester junajteda, Antonija.
Domaći su u završnici dali koliko-toliko utešni gol, udarcem Nika Galešića posle kornera.
Dinamo je u prethodna dva kola doživeo slične brodolome u Evropi, jer je početkom novembra u Zagrebu rezultatom 3:0 pobedila i Selta, a onda je 27. novembra najveći hrvatski klub izgubio i od Lila u gostima, ubedljivih 4:0.
S obzirom na takav rasplet, Dinamo je ispao iz grupe od 24 timova koliko će proći ligašku fazu i trenutno u šest odigranih kola ima sedam bodova, zahvaljujući pobedama protiv Fenerbahčea kod kuće i protiv Makabija u Bačkoj Topoli, uz remi protiv Malmea.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
DRAMA KOJA MIRIŠE NA PROLEĆE! Crvena zvezda pobedila Grac usred Austrije, grabi ka nokaut fazi Lige Evrope!
11. 12. 2025. u 20:41 >> 17:39
AUSTRIJA JE ZAPANjENA: Evo šta su "delije" upravo uradile u Gracu (FOTO/VIDEO)
11. 12. 2025. u 17:18 >> 17:40
SKANDAL! Poznati teniser suspendovan na 20 godina, nameštao mečeve!
11. 12. 2025. u 15:52
SAKRAMENTO "LEŽI" NIKOLI JOKIĆU: Najbolji igrač današnjice obožava da igra protiv Kingsa
NOVO dominantno izdanje najboljeg košarkaša današnjice očekujemo na večerašnjem meču Sakramenta i Denvera koji se sastaju u "Golden 1 centru" četiri sata posle ponoći.
11. 12. 2025. u 13:30
AUSTRIJA JE ZAPANjENA: Evo šta su "delije" upravo uradile u Gracu (FOTO/VIDEO)
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč "delije" su iznenadile lokalnu javnost.
11. 12. 2025. u 17:18 >> 17:40
KRAH - IBRAHIMOVIĆ OSTAJE BEZ NOVCA: Uložio milione u novi biznis - sve propalo
ZLATAN Ibrahimović je započeo biznis koji ne ide onako kako je planirano.
11. 12. 2025. u 11:24
Komentari (0)