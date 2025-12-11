Fudbal

ZVEZDA POBEDILA, DINAMO IZGUBIO

Новости онлајн

11. 12. 2025. u 21:21

CRVENA zvezda je dobila Šturm u Gracu, i ponovo je osvetlala obraz balkanskog fudbala, dok su fudbaleri Dinama iz Zagreba ponovo doživeli evropsku sramotu.

ЗВЕЗДА ПОБЕДИЛА, ДИНАМО ИЗГУБИО

Foto: Profimedia

Zvezda je izvojevala veliku pobedu koja trenutno crveno-bele stavlja na 17. poziciju tabele Lige Evrope i na putu ka evropskom proleću, dok su "modri" pomodreli od velike sramoe koju su doživeli od Betisa na Maksimiru. 

Španci su poveli autogolom Dinamovog štopera Serđija Domingeza (20) i golovima Atletikovog đaka Rodriga Rikelmea i bivšeg napadača Mančester junajteda, Antonija. 

Domaći su u završnici dali koliko-toliko utešni gol, udarcem Nika Galešića posle kornera.

Dinamo je u prethodna dva kola doživeo slične brodolome u Evropi, jer je početkom novembra u Zagrebu rezultatom 3:0 pobedila i Selta, a onda je 27. novembra najveći hrvatski klub izgubio i od Lila u gostima, ubedljivih 4:0.

S obzirom na takav rasplet, Dinamo je ispao iz grupe od 24 timova koliko će proći ligašku fazu i trenutno u šest odigranih kola ima sedam bodova, zahvaljujući pobedama protiv Fenerbahčea kod kuće i protiv Makabija u Bačkoj Topoli, uz remi protiv Malmea.

