"EU ĆE PROPASTI - EVO I ZAŠTO" Robert Fico saopštio dramatično upozorenje

ROBERT Fico upozorava da će EU, ako nastavi da odbacuje tradiciju i osnovne vrednosti, neminovno propasti. Kritikuje Brisel i odbija podršku Ukrajini.

Foto Tanjug/AP/Jose Luis Magana

Slovački premijer Robert Fico saopštio je u parlamentu dramatično upozorenje: po njegovom mišljenju, Evropska unija ide u sopstvenu propast ukoliko nastavi da se udaljava od svojih korena i tradicionalnih vrednosti.

Kako prenosi RIA Novosti, Fico je u svom govoru komentarisao novu Strategiju nacionalne bezbednosti Sjedinjenih Američkih Država, naglašavajući da taj dokument potpuno menja američki pogled na Evropu i EU.

- Svi koji ovaj materijal nisu pročitali, ne shvataju njegovu težinu. Ovo predstavlja potpuno nov stav SAD prema Evropi i Evropskoj uniji. Iz njega jasno proizilazi da EU već godinama napušta svoje temeljne principe i vrednosti - poručio je Fico sa skupštinske govornice.

On je dodao da se sa američkom procenom u velikoj meri slaže - i da EU, ukoliko nastavi sa politikama koje svesno potiskuju tradiciju, identitet i osnovne civilizacijske oslonce, neizbežno ide ka raspadu.

Fico je ranije najavio da ni pod kojim uslovima neće podržati predloge za finansiranje ukrajinskih vojnih troškova na predstojećem samitu Evropske unije. Početkom decembra on je upozorio da bi ideja o preusmeravanju zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine predstavljala protivzakonitu konfiskaciju, koja bi gotovo sigurno izazvala ozbiljne kontramere Moskve.

(RIA Novosti)

BONUS VIDEO:

SLOVAČKI PREMIJER PREDVIĐA SOPSTVENI ATENTAT: Ova frustracija će dovesti do ubistva