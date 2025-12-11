ŠOK! Bivši NBA as otkrio da boluje od teškog oblika tumora na mozgu

Nekadašnji NBA košarkaš Džejson Kolins otkrio je da boluje od glibastoma, agresivnog tumora mozga četvrtog stadijuma.

Kolinsu se zdravlje naglo pogoršalo tokom leta, a ubrzo je utvrđeno da se radi o tumoru koji je zahvatio obe hemisfere mozga i nije moguće operativno ukloniti.

Kako je naveo, u bolnici je izgubio kognitivne funkcije i prolazio kroz periode potpune dezorijentacije, dok je porodica razmatrala sve opcije lečenja.

Kolins je u NBA proveo 13 sezona i igrao za šest klubova: Nju Džersi Netse, Memfis Grizlis, Minesotu Timbervulvse, Boston Seltikse, Atlanta Hokse i Bruklin Netse.

