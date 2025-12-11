"MALO KO JE VEROVAO": Evo šta je Elšnik rekao posle važne pobede Zvezde u Ligi Evrope!

CRVENA zvezda je pobedila Šturm u Gracu (1:0) i načinila je veliki korak ka proleću u Evropi. Utiske posle važnog trijumfa sumirao je vezista crveno-belih Timi Maks Elšnik.

Reprezentativac Slovenije bio je asistent nakon kornera za pogodak koji je postigao Mirko Ivanić.

- Imamo više zona gde napadaju naši igrači. Bilo je vreme da postignemo gol iz prekida i da nam je doneo tri boda - rekao je Ivanić.

Potom je analizirao utakmicu koja je bila veoma borbena.

- Bilo je teško, ali to smo očekivali. Imam dva drugara Slovenaca koji igraju u Šturmu, znamo kako igraju i pratim austrijsku ligu. Samo se gura napred lopta ka golu, dosta je opasno po odbranu uvek ulaze igrači iza leđa i moraš biti oprezan. Takođe, teren nije omogućavao da zadržimo loptu i sačuvamo posed. Bilo je dosta rizika, bitno je da smo pobedili možda način nije bio najlepši, ali uspeli smo u tome po šta smo došli u Grac.

Zvezda je vezala tri pobede u Ligi Evrope i na dobrom je putu da i na proleće igra u ovom takmičenju.

- Vezali smo tri pobede za redom, nakon prve četiri utakmica, verujem da je malo ljudi verovalo da možemo da preokrenemo situaciju, još nam je Lil kao najveće ime u grupi došao na "Marakanu" i tad nam se sve preokrenulo, ali dosta smo loših stvari u prvenstvu uradili. Jeste Evropa ta koja donosi najviše novca, ali ako si šampion države to donosi Evropu. Moramo se uozbiljiti i da nadoknadimo bodove koje smo proteklih mesec dana izgubili. Možda se lakše diše ali nema stajanja, možda možemo i do prvih osam, ne znam koliko nam matematički treba za to, idemo utakmicu po utakmicu proslavićemo ovu pobedu kako treba, a sutra fokus na vikend - zaključio je Elšnik.

Podsetimo, Crvena zvezda posle šest kola ima 10 bodova. Do kraja grupne faze Lige Evrope gostovaće Malmeu (22. januar) i dočekaće Seltu (29. januar).

