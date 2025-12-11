"KAO CEO TIM SMO BILI AGRESIVNI!" Veljković nakon trijumfa Zvezde u Ligi Evrope

CRVENA zvezda je pobedila Šturm u Gracu (1:0) i načinila je veliki korak ka proleću u Evropi. Utiske posle važnog trijumfa sumirao je defanzivac crveno-belih Miloš Veljković.

FOTO: M. Vukadinović

''Kao ceo tim smo bili kompaktni i agresivni. To nam je bio plan. Dali smo gol u pravom trenutku, svaka čast svima u ekipi", rekao je Veljković.

Na ovom meču su Rodrigao i on igrali u tandemu.

"Ima veliko iskustvo, nije bio lak period za njega. Danas i celo vreme je pokazao da je profesionalan i čekao priliku. Samo tako može. Svi će biti bitni do kraja sezone. Imamo puno utakmica, moraju svi da budu spremni", zaključio je Veljković.

Podsetimo, Crvena zvezda posle šest kola ima 10 bodova. Do kraja grupne faze Lige Evrope gostovaće Malmeu (22. januar) i dočekaće Seltu (29. januar).

