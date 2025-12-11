A ZAGREB - U ŠOKU! Crvena zvezda došla - i pobedila!
Najnovije vesti iz sveta sporta uzdrmale su Hrvatsku, a obradovale Srbiju.
Odbojkaši Crvene zvezde ostvarili su minimalnu pobedu u prvoj utakmici šesnaestine finala Kupa izazivača 2026. Crvena zvezda je večeras u Domu odbojke „Bojan Stranić“ u Zagrebu savladala Mladost sa 3:2, po setovima 15:25, 25:19, 25:21, 19:25 i 15:11, posle 119 minuta igre.
Revanš meč će se odigrati u utorak, 6. januara od 17.00 časova u dvorani „Profesor dr Branilsav Pokrajac“ u Beogradu.
Po propozicijama CEV, za pobede od 3:0 i 3:1 pobednik dobija 3 boda. Ukoliko se meč završi rezultatom 3:2, pobednik dobija 2, a poraženi 1 bod. Ukoliko obe ekipe imaju isti broj pobeda i bodova, o ukupnom pobedniku odlučuje “zlatni set”, koji se igra odmah po završetku druge utakmice. “Zlatni set” se igra do 15 poena.
Crvena zvezda će, ukoliko eliminiše Mladost, u osmini finala (21. i 28. januar) igrati protiv pobednika dvomeča između Štipa iz Severne Makedonije i Alijanc Milana iz Italije, za koji igra Nemanja Mašulović.
