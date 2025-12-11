BRITANIJA NESTAJE Upozorenje Puškova - Britanci će uskoro izgubiti celu zemlju bez oružja i vojske
BRITANSKI građani su izgubili svoj kapital zbog migranata i uskoro će izgubiti celu zemlju, smatra ruski senator Aleksej Puškov.
- Pod hrabrim vođstvom (britanskog premijera Kira) Starmera i njegovih prethodnika, starosedeoci Britanci su već izgubili svoj glavni grad. Uskoro će izgubiti celu zemlju. ’Obrnuta kolonizacija’ Britanije se odvija bez oružja i vojske, ali nije ništa manje, ako ne i više, efikasna - napisao je Puškov na svom Telegram kanalu.
Ilegalni migranti često traže bilo koju priliku da stignu do Velike Britanije i dobiju status izbeglice, koji im omogućava pristup finansijskim beneficijama i socijalnim programima.
U 2024. godini, više od 36.800 migranata stiglo je u Veliku Britaniju brodom preko Lamanša , što je četvrtina više nego prethodne godine. Rekordan broj je dostignut 2022. godine, kada je preko 45.700 migranata stiglo do britanskih obala. Vlada Velike Britanije troši nekoliko miliona funti dnevno na smeštaj tražilaca azila, piše ruska agencija RIA Novosti.
(RIA Novosti)
