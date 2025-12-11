Svet

BRITANIJA NESTAJE Upozorenje Puškova - Britanci će uskoro izgubiti celu zemlju bez oružja i vojske

K. Despotović

11. 12. 2025. u 22:36

BRITANSKI građani su izgubili svoj kapital zbog migranata i uskoro će izgubiti celu zemlju, smatra ruski senator Aleksej Puškov.

БРИТАНИЈА НЕСТАЈЕ Упозорење Пушкова - Британци ће ускоро изгубити целу земљу без оружја и војске

Foto: AP Photo/David Goldman, File/Jutjub/Pervый kanal

- Pod hrabrim vođstvom (britanskog premijera Kira) Starmera i njegovih prethodnika, starosedeoci Britanci su već izgubili svoj glavni grad. Uskoro će izgubiti celu zemlju. ’Obrnuta kolonizacija’ Britanije se odvija bez oružja i vojske, ali nije ništa manje, ako ne i više, efikasna - napisao je Puškov na svom Telegram kanalu.

Ilegalni migranti često traže bilo koju priliku da stignu do Velike Britanije i dobiju status izbeglice, koji im omogućava pristup finansijskim beneficijama i socijalnim programima.

U 2024. godini, više od 36.800 migranata stiglo je u Veliku Britaniju brodom preko Lamanša , što je četvrtina više nego prethodne godine. Rekordan broj je dostignut 2022. godine, kada je preko 45.700 migranata stiglo do britanskih obala. Vlada Velike Britanije troši nekoliko miliona funti dnevno na smeštaj tražilaca azila, piše ruska agencija RIA Novosti.

(RIA Novosti)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 1

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RADINA ŠOK ISPOVEST Grand je Milana terao da peva na dan sahrane - otac mu je poginuo, ujak mu je bio očinska figura

RADINA ŠOK ISPOVEST "Grand je Milana terao da peva na dan sahrane - otac mu je poginuo, ujak mu je bio očinska figura"