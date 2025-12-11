AUSTRIJA JE ZAPANJENA: Evo šta su "delije" upravo uradile u Gracu (FOTO/VIDEO)
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč "delije" su iznenadile lokalnu javnost.
Pristalice srpskog šampiona su još u sredu najavile da će se u četvrtak u popodnevnim satima kolektivno okupiti na centralnom gradskom trgu, odakle će zajedno otići na meč.
A kada se to desilo - Austrijanci su ostali skroz zatečeni:
Naime, povorka od nekoliko hiljada ljudi pošla je na stadion, pevajući pesme u slavu Zvezde.
Evo i foto-galerije iz centra Graca:
A evo i jednog od video zapisa:
Podsetimo, zbog Zvezdinih tifoza se lokalna policija odlučila na neobično javno obaveštenje.
Naime, na više lokacija u gradu, na displejima se ispisuje poruka koja, valjda, treba da umiri lokalnu populaciju, i to rečima:
"Policija Graca se sprema za srpske huligane".
Sa druge strane, za sada nije bilo nikakvih, pa ni najmanjih problema sa Zvezdinim navijačima, koji su još dan ranije stigli.
Podsetimo, prenos utakmice Šturm Grac - Crvena zvezda možete uživo da pratite na portalu "Novosti".
Ako vas zanima sport, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
