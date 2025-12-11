AUSTRIJA JE ZAPANJENA: Evo šta su "delije" upravo uradile u Gracu (FOTO/VIDEO)

Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč "delije" su iznenadile lokalnu javnost.

Pristalice srpskog šampiona su još u sredu najavile da će se u četvrtak u popodnevnim satima kolektivno okupiti na centralnom gradskom trgu, odakle će zajedno otići na meč.

A kada se to desilo - Austrijanci su ostali skroz zatečeni:

Naime, povorka od nekoliko hiljada ljudi pošla je na stadion, pevajući pesme u slavu Zvezde.

Evo i foto-galerije iz centra Graca:

A evo i jednog od video zapisa:

Podsetimo, zbog Zvezdinih tifoza se lokalna policija odlučila na neobično javno obaveštenje.

Naime, na više lokacija u gradu, na displejima se ispisuje poruka koja, valjda, treba da umiri lokalnu populaciju, i to rečima:

"Policija Graca se sprema za srpske huligane".

Sa druge strane, za sada nije bilo nikakvih, pa ni najmanjih problema sa Zvezdinim navijačima, koji su još dan ranije stigli.

