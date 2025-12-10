"AKO PRIMITE, JEDNU, DVE ILI TRI, ŠTA ĆE BITI SA DRUGIMA?" Vučić pred važnu večeru u Briselu izneo svoj predlog rešenja za Zapadni Balkan

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas u Briselu, gde će prisustvovati radnoj večeri koju organizuju predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, saopšteno je iz pres službe predsednika Republike.

Foto: Tanjug

Vučić je juče izjavio da će na sastanku sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen predložiti ideju da se svi kandidati sa prostora Zapadnog Balkana prime zajedno u EU kao punopravne članice.

- Mislim da prijem svih zemalja Zapadnog Balkana, zemalja kandidata, svih zajedno kao punopravnih članica, je najbolja ideja. Ako primite, jednu, dve ili tri, šta će biti sa drugima. Kako ćemo se suočiti sa problemima. I znam da svi imamo egoistični pristup, ali u pitanju je budućnost regiona, i još važnije, budućnost Evrope. To je jedino što EU može da uradi, da nas sve zajedno primi, bez podela. Srbi će se osećati bolje, Bošnjaci će se osećati bolje, Albanci će se osećati bolje, Hrvati će... biti ok - rekao je Vučić na panelu pod nazivom "Evropska konkurentnost u fragmentisanom geopolitičkom okruženju", koji se održava na Forumu BELTALKS u organizaciji GLOBSEC-a.

FOTO: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Komentarišući večeru u Briselu, Vučić je istakao:

- Imam veliki i važan sastanak za ovu zemlju sa Ursulom, ona organizuje večeru, i Antonio Košta i ja bićemo njeni gosti, da to tako definišemo. Dan nakon toga, ili odmah nakon toga, vraćam se, ali ne u Beograd, već u Niš, na jugoistoku Srbije. I nakon toga imaćemo dva velika otvaranja, jedne italijanske i jedne austrijske fabrike u Nišu, to su Ariston i Palfinger - rekao je predsednik Vučić.

Kaže da će istovremeno otvoriti i druge važne stvari.

- Neke logističke centre, proširenja i širenja naučno-tehnoloških parkova, i najavićemo nove investicije postojećih kompanija, postojećih fabrika u Nišu, uglavnom evropskih, što je za nas važno - rekao je predsednik Vučić.