PUCNJAVA NA VRAČARU: Ranjen muškarac - u toku akcija "Vihor"

В. Н.

10. 12. 2025. u 12:33

U BEOGRADSKOM naselju Vračar došlo je do pucnjave u kafiću.

ПУЦЊАВА НА ВРАЧАРУ: Рањен мушкарац - у току акција Вихор

Foto: N. Skenderija/MUP

Nezvanično, ranjen je muškarac.

U toku je akcija "Vihor".

