PUCNJAVA NA VRAČARU: Ranjen muškarac - u toku akcija "Vihor"
U BEOGRADSKOM naselju Vračar došlo je do pucnjave u kafiću.
Nezvanično, ranjen je muškarac.
U toku je akcija "Vihor".
(Telegraf)
