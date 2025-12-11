"VIŠE NEMA NESPORAZUMA" Lavrov o trenutnim odnosima između Rusije i SAD
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je u četvrtak da su svi "nesporazumi" sa Sjedinjenim Američkim Državama u vezi Ukrajine rešeni nakon sastanka ranije ovog meseca između predsednika Vladimira Putina i američkog izaslanika Stiva Vitkofa.
Kremlj je sastanak održan 2. decembra s Vitkofom i Džaredom Kušnerom opisao kao "konstruktivan", iako nisu postignuti značajniji prodori u rešavanju rata u Ukrajini.
Lavrov je u četvrtak rekao da su razgovori potvrdili "međusobna razumevanja" koja su Putin i tadašnji američki predsednik Donald Trump postigli na samitu u Aljasci u avgustu.
- Smatram da su nesporazumi i komunikacijske barijere sada rešeni - izjavio je Lavrov.
On je dodao da Rusija želi paket dokumenata koji bi podržao dugoročni i održivi mirovni sporazum u Ukrajini, uz sigurnosne garancije za sve uključene strane.
- Američkim kolegama smo preneli dodatne predloge o kolektivnim sigurnosnim garancijama - rekao je Lavrov.
- Razumemo da se, kada govorimo o sigurnosnim garancijama, ne možemo ograničiti samo na Ukrajinu.
Lavrov je takođe naglasio da Rusija neće prihvatiti članstvo Ukrajine u NATO-u i da Moskva traži zaštitu ruskih govornika u Ukrajini.
(Indeks)
