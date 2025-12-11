Zločin

OVO JE UPUCAN MLADIĆ IZ OBRENOVCA: Kik-bokser pogođen u stomak i nogu (FOTO)

Ana Đokić

11. 12. 2025. u 16:40

PETAR G. (28) iz Obrenovca ranjen je danas u pucnjavikoja se dogodila nešto pre 13 časova u Obrenovcu, kada je bio u društvu svog prijatelja, ianče osuđivanog ekstremiste Filipa Radovanovića.

Foto: Društvene mreže

- Petar i Filip su došli zajedno kolima i parkirali se nedaleko od restorana u samom centru Obrenovca, samo nekoliko minuta kasnije jedan muškarac je izašao i krenuo da viče na njih. Izbila je svađa, ali niko nije očekivao da će zapucati - kaže za Kurir jedan Obrenovčanin i dodaje:

- Inače, njih dvojica godinama treniraju kik-boks, a Petar se bavi i tetoviranjem. Za njega nismo čuli da je loš momak - kaže naš izvor i dodaje da je poznato i ko je osumnjičeni.

- Taj što je pucao je vlasnik žeton-autića za decu - kaže sagovronik.

Foto: Društvene mreže

Upucan Petar G.

Kako smo ranije pisali, policija je identifikovala napadača, a reč je o Aleksandru P. za kojim se uveliko traga.

Podsetimo, sumnja se da su osumnjičeni i žrtva posvađali oko parking mesta, posle čega je ovaj izvukao pištolj i zapucao. Ranjeni mladić je prebačen u bolnicu, a osumnjičeni je pobegao i za njim se traga. Mladić je ranjen u stomak i u nogu.

- Sve se desilo brzo. Ovo je prometno mesto, sred bela dana, bilo je i ljudi okolo, mogao je neko ni kriv ni dužan da nastrada - kaže nam jedan Obrenovčanin i dodaje:

- Ovo je centar grada, u blizini je i park, strašno! Inače, sve je ovde pokriveno i kamerama tako da sigurno je neka snimila pucnjavu i samog napadača, pa se nadamo da će ga policija brzo pronaći i uhapsiti.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

Pucnjava u selu Rakovica nadomak Beograda

