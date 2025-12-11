ČITAV GRAD U AUSTRIJI OSTAO ZATEČEN ZBOG SRBA: Evo šta su uradile "delije" (VIDEO)

Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč "delije" su se pobrinule za posebnu situaciju.

Naime, čitav dan ranije brojni navijači Zvezde stigli su u pomenuti austrijski grad i u sredu uveče rešili da se, pevajući, prošetaju centralnim gradskim ulicama.

One su grmele od pesme zvezdaša, a evo i jednog video zapisa kako je to izgledalo:

11.12.2025, SK Sturm Graz🇦🇹 - FK Crvena Zvezda🇷🇸, Delije in Graz day before game against Sturm Graz, click here for more: https://t.co/1helqWuv1X



🔗 https://t.co/FXnrFRpzhv pic.twitter.com/l5Dn6idd3F — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) December 11, 2025

Iako je minulog vikenda Zvezda doživela šok protiv Vojvodine, i to na stadionu "Rajko Mitić", njene pristalice ostale su privržene podršci ekipi. Kada su igrači posle tog (novog) poraza stali pred severnu tribinu Marakane, sa nje su samo čuli skandiranje "... od tebe samo tražim - da kao lav se boriš".

A ta borba će biti jako važna protiv austrijske ekipe, jer se protiv nje otvara prilika da se beogradski crveno-beli primaknu željenom cilju, plasmanu u nokaut fazu pomenutog evropskog nadmetanja.

Utakmica Šturm Grac - Crvena zvezda igra se danas od 18.45 a prenos možete uživo da pratite na portalu "Novosti".

