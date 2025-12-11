Fudbal

ČITAV GRAD U AUSTRIJI OSTAO ZATEČEN ZBOG SRBA: Evo šta su uradile "delije" (VIDEO)

Новости онлине

11. 12. 2025. u 13:13

Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč "delije" su se pobrinule za posebnu situaciju.

ЧИТАВ ГРАД У АУСТРИЈИ ОСТАО ЗАТЕЧЕН ЗБОГ СРБА: Ево шта су урадиле делије (ВИДЕО)

Screenshot / Telegram / Delije

Naime, čitav dan ranije brojni navijači Zvezde stigli su u pomenuti austrijski grad i u sredu uveče rešili da se, pevajući, prošetaju centralnim gradskim ulicama.

One su grmele od pesme zvezdaša, a evo i jednog video zapisa kako je to izgledalo:

Iako je minulog vikenda Zvezda doživela šok protiv Vojvodine, i to na stadionu "Rajko Mitić", njene pristalice ostale su privržene podršci ekipi. Kada su igrači posle tog (novog) poraza stali pred severnu tribinu Marakane, sa nje su samo čuli skandiranje "... od tebe samo tražim - da kao lav se boriš".

A ta borba će biti jako važna protiv austrijske ekipe, jer se protiv nje otvara prilika da se beogradski crveno-beli primaknu željenom cilju, plasmanu u nokaut fazu pomenutog evropskog nadmetanja.

Utakmica Šturm Grac - Crvena zvezda igra se danas od 18.45 a prenos možete uživo da pratite na portalu "Novosti".

